Fiação de poste pega fogo e deixa moradores sem energia em Pau da Lima

Diversos moradores ficaram sem energia em suas resisdências - Foto: Reprodução | TV Bahia

A fiação de um poste de energia foi atingida por um incêndio e assustou moradores, na madrugada desta terça-feira, 13, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a situação foi registrada por volta das 3h, na rua Pastor Guilherme de Moraes. Em decorrência do ocorrido, diversos moradores ficaram sem energia em suas resisdências.

Uma equipe da companhia está no local para realizar a substituição dos fios e normalizar o fornecimento de energia na região.

A concessionária aponta, ainda, que a responsabilidade pela manutenção da fiação é das operadoras.