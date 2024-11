Vídeo: torcedores de Bahia e Vitória brigam nas ruas de Salvador

Bahia perdeu por 3 a 0 para o São Paulo - Foto: Ilustrativa/Reprodução / DESAL

Uma briga entre torcedores de Bahia e do Vitória causou tumulto no Largo do Tanque, em Salvador, na noite desta terça-feira, 5. A confusão aconteceu na mesma noite em que o Bahia sofreu a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na Fonte Nova.



De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 37ª CIPM foram acionadas para verificar a movimentação no local.

Em nota, a corporação informou que, ao chegarem à área mencionada, não constataram nenhuma irregularidade ou ilícito. Apesar da confusão, não houve registro de feridos ou prisões.



