POLÍTICA

Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo no Tocantins

Surto em Campos Lindos atinge comunidade com baixa cobertura vacinal

Por Da Redação

26/07/2025 - 13:54 h
Os casos foram confirmados após exames em laboratório estadual e confirmação pela Fundação Oswaldo Cruz.
Os casos foram confirmados após exames em laboratório estadual e confirmação pela Fundação Oswaldo Cruz.

O Ministério da Saúde confirmou a existência de nove casos de sarampo no município de Campos Lindos, no Tocantins, na última sexta-feira, 26. Os casos foram confirmados após exames em laboratório estadual e confirmação pela Fundação Oswaldo Cruz.

Praticamente erradicada no país, a doença apareceu em uma comunidade, que de acordo com a pasta, "não tem o hábito de se vacinar por questões culturais". Além disso, parte dos infectados esteve na Bolívia recentemente, país que vive surto da doença.

Por conta da infecção, técnicos do ministério foram mobilizados para aplicar vacinas e promover busca ativa na cidade de Campos Lindos. 664 doses foram aplicadas e 660 pessoas estão sendo monitoradas pela pasta.

Sobre o sarampo

  • Doença viral altamente contagiosa causada pelo vírus do sarampo, que se espalha facilmente através de gotículas respiratórias quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala.
  • Sintomas característicos incluem febre alta, tosse seca, coriza, conjuntivite e uma erupção cutânea avermelhada que se inicia no rosto e se espalha pelo corpo todo.
  • Complicações graves podem ocorrer, especialmente em crianças menores de 5 anos, adultos acima de 20 anos e pessoas com sistema imunológico comprometido, incluindo pneumonia, encefalite e até morte.
  • Prevenção eficaz através da vacina tríplice viral (MMR), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, sendo administrada em duas doses durante a infância conforme o calendário vacinal.
  • Eliminação no Brasil foi conquistada em 2016, mas casos importados e surtos localizados ainda podem ocorrer quando a cobertura vacinal diminui, tornando essencial manter altas taxas de imunização na população.

