Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo no Tocantins

O Ministério da Saúde confirmou a existência de nove casos de sarampo no município de Campos Lindos, no Tocantins, na última sexta-feira, 26. Os casos foram confirmados após exames em laboratório estadual e confirmação pela Fundação Oswaldo Cruz.

Praticamente erradicada no país, a doença apareceu em uma comunidade, que de acordo com a pasta, "não tem o hábito de se vacinar por questões culturais". Além disso, parte dos infectados esteve na Bolívia recentemente, país que vive surto da doença.

Por conta da infecção, técnicos do ministério foram mobilizados para aplicar vacinas e promover busca ativa na cidade de Campos Lindos. 664 doses foram aplicadas e 660 pessoas estão sendo monitoradas pela pasta.

