POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de vender vídeos sexuais da própria filha

Suspeita também possuía gravações de vítimas menores de idade que moravam próximo a sua residência

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 11:19 h
A prisão ocorreu através da Operação Madre
A prisão ocorreu através da Operação Madre

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira, 3, por suspeita de comercializar vídeos sexuais da própria filha, em Gurinhém, na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil da região, o crime é investigado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. A prisão ocorreu através da Operação Madre, resultando em uma busca e apreensão na casa da suspeita, que já era investigada pela produção e comercialização dos vídeos da filha.

Segundo as investigações, além dos vídeos das filhas, foram encontrados outros vídeos envolvendo duas menores de idade que moram perto da casa da investigada, resultando na prisão em flagrante.

A investigada filmava as crianças em posições sexuais e vendia para homens de outros estados. As investigações seguem em andamento para averiguar a existência de outras vítimas da suspeita.

x