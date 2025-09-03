Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas - Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Dezenas de pés de maconha foram encontrados em estufas dentro de um apartamento em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 2. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante.

A droga foi descoberta durante operação deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). No apartamento, os policiais civis encontraram quatro estufas destinadas ao cultivo de maconha, com cerca de 50 pés da droga, além de sementes e materiais utilizados na produção.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a sede do Denarc, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, e permanece à disposição da Justiça.

A ação teve como base um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, após a Polícia Civil receber informações por meio do Disque Denúncia 181. O trabalho investigativo apontou que o imóvel era utilizado para o cultivo e armazenamento de entorpecentes, o que levou ao pedido de autorização judicial para as buscas.

| Foto: Ascom-PCBA

De acordo com o delegado John Wayne, da 1ª Delegacia de Tóxico e Entropercentes (DTE/Atlântico), a denúncia anônima foi fundamental para o sucesso da ação.

“A Polícia Civil da Bahia reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento ao tráfico de drogas. O Disque Denúncia 181 é gratuito, sigiloso e contribui diretamente para identificar suspeitos e desarticular grupos criminosos. Quando conseguimos apreensões dessa natureza, não apenas retiramos drogas de circulação, mas também prevenimos outros crimes associados à atividade do tráfico”, destacou.

Veja vídeo: