Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Responsável pelo cultivo e armazenamento foi preso em flagrante por tráfico de drogas

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 10:51 h | Atualizada em 03/09/2025 - 11:04
Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas
Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas -

Dezenas de pés de maconha foram encontrados em estufas dentro de um apartamento em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 2. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante.

A droga foi descoberta durante operação deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). No apartamento, os policiais civis encontraram quatro estufas destinadas ao cultivo de maconha, com cerca de 50 pés da droga, além de sementes e materiais utilizados na produção.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem tenta matar mãe de ex-namorada com golpes de faca após almoço
Deputado é preso pela PF por suposta ligação com o Comando Vermelho
Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a sede do Denarc, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, e permanece à disposição da Justiça.

A ação teve como base um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, após a Polícia Civil receber informações por meio do Disque Denúncia 181. O trabalho investigativo apontou que o imóvel era utilizado para o cultivo e armazenamento de entorpecentes, o que levou ao pedido de autorização judicial para as buscas.

Imagem ilustrativa da imagem Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho
| Foto: Ascom-PCBA

De acordo com o delegado John Wayne, da 1ª Delegacia de Tóxico e Entropercentes (DTE/Atlântico), a denúncia anônima foi fundamental para o sucesso da ação.

“A Polícia Civil da Bahia reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento ao tráfico de drogas. O Disque Denúncia 181 é gratuito, sigiloso e contribui diretamente para identificar suspeitos e desarticular grupos criminosos. Quando conseguimos apreensões dessa natureza, não apenas retiramos drogas de circulação, mas também prevenimos outros crimes associados à atividade do tráfico”, destacou.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estufa maconha tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas
Play

Polícia realiza nova ocupação no Engenho Velho da Federação contra facções

Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas
Play

Vídeo: mãe agride filho e atendente por R$ 10 gastos sem saber

Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

x