POLÍCIA
Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho
Responsável pelo cultivo e armazenamento foi preso em flagrante por tráfico de drogas
Por Redação
Dezenas de pés de maconha foram encontrados em estufas dentro de um apartamento em um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 2. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante.
A droga foi descoberta durante operação deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). No apartamento, os policiais civis encontraram quatro estufas destinadas ao cultivo de maconha, com cerca de 50 pés da droga, além de sementes e materiais utilizados na produção.
Leia Também:
O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a sede do Denarc, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris, e permanece à disposição da Justiça.
A ação teve como base um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, após a Polícia Civil receber informações por meio do Disque Denúncia 181. O trabalho investigativo apontou que o imóvel era utilizado para o cultivo e armazenamento de entorpecentes, o que levou ao pedido de autorização judicial para as buscas.
De acordo com o delegado John Wayne, da 1ª Delegacia de Tóxico e Entropercentes (DTE/Atlântico), a denúncia anônima foi fundamental para o sucesso da ação.
“A Polícia Civil da Bahia reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento ao tráfico de drogas. O Disque Denúncia 181 é gratuito, sigiloso e contribui diretamente para identificar suspeitos e desarticular grupos criminosos. Quando conseguimos apreensões dessa natureza, não apenas retiramos drogas de circulação, mas também prevenimos outros crimes associados à atividade do tráfico”, destacou.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes