Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem tenta matar mãe de ex-namorada com golpes de faca após almoço

Vítima foi esfaqueada dentro de casa no bairro de Sussuarana

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 9:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem tenta matar mãe de ex-namorada com golpes de faca após almoço
-

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, sofreu uma tentativa de feminicídio na tarde de terça-feira, 2, no bairro de Sussuarana em Salvador.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é Alef dos Santos Costa, de 31 anos, que é ex-namorado da filha da vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o portal Informe Baiano, o suspeito foi até a casa da vítima para conversar e chegaram a almoçar juntos. Na sequência ele desferiu os golpes de faca na região do peito, barriga, ombro e rosto.

O homem fugiu do local com a chave da casa e o celular da vítima. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A mulher foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Paripe e está em estado grave.

Leia Também:

Mulher é encontrada decapitada no meio da rua no sul da Bahia
Motorista envolvido em acidente que matou irmãos é identificado
Mulher que encobriu estupro da própria filha é presa após 13 anos

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) está investigando o caso e informou que já identificou indícios de autoria dos crimes de tentativa de feminicídio e roubo. Diligências seguem em andamento para localizar o acusado e esclarecer a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Salvador sussuarana Tentativa de Feminicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Polícia realiza nova ocupação no Engenho Velho da Federação contra facções

Play

Vídeo: mãe agride filho e atendente por R$ 10 gastos sem saber

Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

x