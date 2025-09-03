POLÍCIA
Homem tenta matar mãe de ex-namorada com golpes de faca após almoço
Vítima foi esfaqueada dentro de casa no bairro de Sussuarana
Por Redação
Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, sofreu uma tentativa de feminicídio na tarde de terça-feira, 2, no bairro de Sussuarana em Salvador.
De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é Alef dos Santos Costa, de 31 anos, que é ex-namorado da filha da vítima.
Segundo o portal Informe Baiano, o suspeito foi até a casa da vítima para conversar e chegaram a almoçar juntos. Na sequência ele desferiu os golpes de faca na região do peito, barriga, ombro e rosto.
O homem fugiu do local com a chave da casa e o celular da vítima. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A mulher foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Paripe e está em estado grave.
Leia Também:
A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) está investigando o caso e informou que já identificou indícios de autoria dos crimes de tentativa de feminicídio e roubo. Diligências seguem em andamento para localizar o acusado e esclarecer a motivação do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes