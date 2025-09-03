Homem tenta matar mãe de ex-namorada com golpes de faca após almoço

- Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, sofreu uma tentativa de feminicídio na tarde de terça-feira, 2, no bairro de Sussuarana em Salvador.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é Alef dos Santos Costa, de 31 anos, que é ex-namorado da filha da vítima.

Segundo o portal Informe Baiano, o suspeito foi até a casa da vítima para conversar e chegaram a almoçar juntos. Na sequência ele desferiu os golpes de faca na região do peito, barriga, ombro e rosto.

O homem fugiu do local com a chave da casa e o celular da vítima. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos. A mulher foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Paripe e está em estado grave.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) está investigando o caso e informou que já identificou indícios de autoria dos crimes de tentativa de feminicídio e roubo. Diligências seguem em andamento para localizar o acusado e esclarecer a motivação do crime.