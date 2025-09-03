Motorista envolvido em acidente que matou irmãos é identificado

Samuel e Mateus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O motorista da caminhonete envolvida no acidente que matou os irmãos Samuel e Mateus, dupla de arrocha, em Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, foi identificado e deverá prestar depoimento nesta quarta-feira, 3, dois dias após a tragédia.

De acordo com o delegado José Neri, responsável pelo caso, informou que a identidade do condutor e mais detalhes sobre o episódio só serão divulgados após o interrogatório. Por motivos de segurança, a delegacia onde o depoimento ocorrerá não foi informada. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao g1.

O acidente

As vítimas, de 17 e 14 anos, estavam em uma motocicleta com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, quando foram atingidos por uma caminhonete S10 em alta velocidade, em um trecho da BR-101, na noite de segunda-feira, 1º. Samuel e Mateus morreram no local, enquanto o pai foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ).

Após a colisão, o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo, que acabou incendiado por populares revoltados com a tragédia.

Poucas horas antes do acidente, a dupla havia compartilhado fotos em uma pizzaria com amigos. Logo depois, os irmãos seguiram com o pai para uma apresentação em um aniversário, sem imaginar que seria o último encontro dos dois jovens artistas.

Sepultamento sob forte comoção

Os corpos dos irmãos foram sepultados nesta terça-feira, 2, em Corte da Pedra, zona rural Presidente Tancredo Neves. O enterro aconteceu sob forte comoção, reunindo centenas de pessoas que acompanharam a despedida dos adolescentes. Durante o cortejo até o cemitério, amigos e familiares levaram cartazes em homenagem aos dois garotos.

Pai segue internado

Identificado como Josenilton Santana, 44 anos, o pai dos jovens também estava no acidente. Ele foi socorrido em e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano, que também fez sucesso na voz de Milsinho Toque Dez.

O cantor de arrocha revelou que estava se preparando para gravar com a dupla, além de convidar os jovens para cantar na Vaquejada de Serrinha.