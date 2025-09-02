JUSTIÇA
Mulher que encobriu estupro da própria filha é presa após 13 anos
Condenada por omissão, ela foi capturada em São Sebastião
Por Iarla Queiroz
Foragida desde 2011, uma mulher condenada por acobertar o estupro da própria filha foi presa na última segunda-feira (1º), em São Sebastião (DF). Ela foi detida por estupro de vulnerável, após o cumprimento do mandado de prisão expedido em 2024.
O crime foi descoberto em agosto de 2011, em Novo Gama (GO), quando veio à tona que o tio do padrasto da vítima abusava sexualmente da menina.
O homem, que morava no mesmo condomínio e tinha livre acesso à residência devido ao parentesco, aproveitava as tardes em que ficava responsável por cuidar da criança para cometer os abusos.
Segundo a polícia, a mãe tinha conhecimento das agressões, mas optou por encobrir o caso, deixando a filha desprotegida.
Após as investigações, ela foi indiciada e condenada por omissão em relação ao crime.
Apesar da sentença ter sido emitida em 2024, a prisão só foi cumprida neste mês de setembro, durante uma operação de policiais civis da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas.
