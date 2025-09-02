Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Mulher que encobriu estupro da própria filha é presa após 13 anos

Condenada por omissão, ela foi capturada em São Sebastião

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/09/2025 - 19:22 h
Mulher é presa após 13 anos
Mulher é presa após 13 anos -

Foragida desde 2011, uma mulher condenada por acobertar o estupro da própria filha foi presa na última segunda-feira (1º), em São Sebastião (DF). Ela foi detida por estupro de vulnerável, após o cumprimento do mandado de prisão expedido em 2024.

O crime foi descoberto em agosto de 2011, em Novo Gama (GO), quando veio à tona que o tio do padrasto da vítima abusava sexualmente da menina.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O homem, que morava no mesmo condomínio e tinha livre acesso à residência devido ao parentesco, aproveitava as tardes em que ficava responsável por cuidar da criança para cometer os abusos.

Leia Também:

Cobradora de ônibus sofre tentativa de estupro em Salvador
Brasil regista recorde de casos de estupro e feminicídio em 2024
Bahia: cárcere, estupros e gravidez de enteada colocam homem na prisão

Segundo a polícia, a mãe tinha conhecimento das agressões, mas optou por encobrir o caso, deixando a filha desprotegida.

Após as investigações, ela foi indiciada e condenada por omissão em relação ao crime.

Apesar da sentença ter sido emitida em 2024, a prisão só foi cumprida neste mês de setembro, durante uma operação de policiais civis da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso infantil Estupro adolescente prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulher é presa após 13 anos
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Mulher é presa após 13 anos
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Mulher é presa após 13 anos
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Mulher é presa após 13 anos
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x