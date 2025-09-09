Saiba quem é tenente-coronel da PM investigado por acobertar milícia

Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Durante o cumprimento de diligências da Operação Terra Justa, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia, o alvo foi o tenente-coronel da PM identificado como Luís Augusto Normanha de Carvalho. Ele é investigado por acobertar atividades de uma milícia na região oeste do estado.

A operação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em parceria com a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e Corregedoria da Polícia Militar. O oficial foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo sem registro.

O tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O líder da milícia e um comparsa, presos na primeira fase da operação, tiveram novos mandados de prisão preventiva emitidos.

O tenente teria recebido, entre 2021 e 2024, pagamentos mensais de R$ 15 mil realizados pelo líder da milícia, um sargento da reserva remunerada da PM. A milícia é suspeita de invadir terras de comunidades tradicionais na região de Correntina, usando de violência para favorecer fazendeiros locais por mais de uma década.