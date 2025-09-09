Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Saiba quem é tenente-coronel da PM investigado por acobertar milícia

Segundo o MP, o tenente-coronel recebia salário de R$ 15 mil de chefe da milícia

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 8:58 h
Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva
Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva -

Durante o cumprimento de diligências da Operação Terra Justa, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia, o alvo foi o tenente-coronel da PM identificado como Luís Augusto Normanha de Carvalho. Ele é investigado por acobertar atividades de uma milícia na região oeste do estado.

A operação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em parceria com a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e Corregedoria da Polícia Militar. O oficial foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo sem registro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem é tenente-coronel da PM investigado por acobertar milícia
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

O tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O líder da milícia e um comparsa, presos na primeira fase da operação, tiveram novos mandados de prisão preventiva emitidos.

O tenente teria recebido, entre 2021 e 2024, pagamentos mensais de R$ 15 mil realizados pelo líder da milícia, um sargento da reserva remunerada da PM. A milícia é suspeita de invadir terras de comunidades tradicionais na região de Correntina, usando de violência para favorecer fazendeiros locais por mais de uma década.

Leia Também:

Jerônimo promove primeiras trocas na PM após nomeação de comandante
PM investigado de acobertar milícia é preso por posse ilegal de armas
Homem é encontrado morto dentro de sua própria casa em Simões Filho

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Operação Terra Justa PMBA tenente-coronel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Tenente-coronel está sendo investigado por corrupção passiva
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x