POLÍCIA
Homem é encontrado morto dentro de sua própria casa em Simões Filho
O corpo foi encontrado com marcas de arma branca
Um homem foi encontrado morto dentro de sua própria residência, localizada na rua Antônio Carlos Magalhães, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira, 08. Conforme informações da Polícia Militar (PM), ele foi vítima de golpes de arma branca.
De acordo com a PM, policiais da 22º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados na manhã desta segunda-feira, 08, para investigar a denúncia de uma pessoa morta por golpes de arma branca dentro de sua própria residência.
No local, os militares constataram os fatos e isolaram a área, além de acionar o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para que a perícia e a remoção do corpo fossem feitos.
As circunstâncias estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC).
