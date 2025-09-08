Menu
POLÍCIA

Homem é encontrado morto dentro de sua própria casa em Simões Filho

O corpo foi encontrado com marcas de arma branca

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

08/09/2025 - 15:41 h
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência

Um homem foi encontrado morto dentro de sua própria residência, localizada na rua Antônio Carlos Magalhães, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira, 08. Conforme informações da Polícia Militar (PM), ele foi vítima de golpes de arma branca.

De acordo com a PM, policiais da 22º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados na manhã desta segunda-feira, 08, para investigar a denúncia de uma pessoa morta por golpes de arma branca dentro de sua própria residência.

No local, os militares constataram os fatos e isolaram a área, além de acionar o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para que a perícia e a remoção do corpo fossem feitos.

As circunstâncias estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC).

