Jovem é morto a tiros enquanto trabalhava em lanchonete na Bahia

Momento foi registrado por câmera de segurança - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um jovem foi morto a tiros enquanto estava trabalhando em uma lanchonete no centro de Ipiaú, na noite de sábado, 6. Vídeo registrado pela câmera de segurança mostra o momento em que um criminoso entra no trailer de lanches e dispara contra a vítima..

A vítima foi identificada como Izack dos Santos Pereira Dias, de 20 anos. Os disparos foram ouvidos por clientes e causou tumulto entre as pessoas que estavam ao redor do estabelecimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o homicídio está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Jequié). Guias de perícia e de necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a motivação e autoria do crime.