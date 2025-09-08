FLAGRANTE
Jovem é morto a tiros enquanto trabalhava em lanchonete na Bahia
Câmeras de segurança mostra o momento em que Izack dos Santos Pereira Dias é surpreendido por criminoso
Por Redação
Um jovem foi morto a tiros enquanto estava trabalhando em uma lanchonete no centro de Ipiaú, na noite de sábado, 6. Vídeo registrado pela câmera de segurança mostra o momento em que um criminoso entra no trailer de lanches e dispara contra a vítima..
A vítima foi identificada como Izack dos Santos Pereira Dias, de 20 anos. Os disparos foram ouvidos por clientes e causou tumulto entre as pessoas que estavam ao redor do estabelecimento.
Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que o homicídio está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Jequié). Guias de perícia e de necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a motivação e autoria do crime.
