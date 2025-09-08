POLÍCIA
Brasileiro que estuprou filha de 4 anos é preso em Portugal
Homem foi preso durante diligências da Operação Artemis
Por Redação
Durante o cumprimento de diligências no âmbito da Operação Artemis da FICCO Bahia, que contou com o das Polícias Civil, Federal e Interpol, foi preso um brasileiro, nesta segunda-feira, 8, em Lisboa, suspeito de estuprar a própria filha de 4 anos.
Segundo as investigações, o suspeito abusou da filha por dois anos. Com mandado de prisão do Tribunal de Justiça da Bahia, o homem que possui dupla nacionalidade (França e Brasil) foi alcançado em uma escola de capoeira para crianças, onde atuava como professor.
“A integração entre as Forças Federais e Estaduais, com o apoio internacional da Interpol, culminou nesta importante prisão. Desde junho iniciamos a Operação Artemis, com a captura de 131 criminosos envolvidos com crimes graves contra a vida”, disse o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró.
“Não mediremos esforços para capturar foragidos por crimes graves contra a vida. Em outros estados ou até em outro país, chegaremos e vamos efetuar as prisões”, acrescentou Badaró.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes