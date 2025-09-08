Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Brasileiro que estuprou filha de 4 anos é preso em Portugal

Homem foi preso durante diligências da Operação Artemis

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 11:15 h
Operação Artemis já prendeu 131 criminosos envolvidos com crimes graves contra a vida
Operação Artemis já prendeu 131 criminosos envolvidos com crimes graves contra a vida

Durante o cumprimento de diligências no âmbito da Operação Artemis da FICCO Bahia, que contou com o das Polícias Civil, Federal e Interpol, foi preso um brasileiro, nesta segunda-feira, 8, em Lisboa, suspeito de estuprar a própria filha de 4 anos.

Segundo as investigações, o suspeito abusou da filha por dois anos. Com mandado de prisão do Tribunal de Justiça da Bahia, o homem que possui dupla nacionalidade (França e Brasil) foi alcançado em uma escola de capoeira para crianças, onde atuava como professor.

“A integração entre as Forças Federais e Estaduais, com o apoio internacional da Interpol, culminou nesta importante prisão. Desde junho iniciamos a Operação Artemis, com a captura de 131 criminosos envolvidos com crimes graves contra a vida”, disse o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró.

“Não mediremos esforços para capturar foragidos por crimes graves contra a vida. Em outros estados ou até em outro país, chegaremos e vamos efetuar as prisões”, acrescentou Badaró.

Cerca de 187 pessoas foram estupradas por dia no Brasil em 2025
Thiago Brennand tem pena reduzida por estupro: "Decisão emocionada"
Criança de 4 anos motiva descoberta de estupro contra adolescente

