BRASIL

Cerca de 187 pessoas foram estupradas por dia no Brasil em 2025

Além disso, país registrou 718 feminicídios apenas no primeiro semestre do ano

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/08/2025 - 16:19 h
O levantamento foi elaborado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV) do Senado Federal
O levantamento foi elaborado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV) do Senado Federal

O Brasil registrou 718 feminicídios apenas no primeiro semestre de 2025, segundo a nova edição do Mapa Nacional da Violência de Gênero, divulgada nesta terça-feira, 26. Isso equivale a uma média de quatro mulheres assassinadas por dia pelo simples fato de serem mulheres. A média diária se mantém no país há cinco anos.

O relatório também mostra que 33.999 pessoas foram vítimas de estupro no Brasil no primeiro semestre de 2025, uma média de 187 casos por dia. Apesar da leve tendência de queda, o crime segue em patamar alarmante.

O levantamento foi elaborado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV) do Senado Federal, pelo Instituto Natura e pela Associação Gênero e Número, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça.

Feminicídio permanece em níveis altos

Desde 2015, quando o feminicídio foi tipificado no Código Penal, 12.380 mulheres já foram assassinadas no Brasil em crimes de ódio de gênero. O número anual segue praticamente estável:

  • 2024: 1.456 mortes
  • 2023: 1.440 mortes
  • 2022: 1.444 mortes
  • 2021: 1.356 mortes

De janeiro a junho deste ano, 57% das vítimas tinham entre 30 e 59 anos.

Casos nos estados em 2025

No ranking estadual, a Bahia aparece com o teceiro maior número absoluto de casos no semestre:

  • São Paulo: 128
  • Minas Gerais: 60
  • Bahia: 52
  • Rio de Janeiro: 49
  • Pernambuco: 45
  • Tocantins: 43
  • Roraima: 33
  • Amapá: 8

Estupros: mais de 33 mil registros em 2025

Em 2024, foram 75.061 registros em 12 meses, cerca de 205 por dia. Nos últimos cinco anos, a média é de 195 estupros notificados contra mulheres diariamente. Elas representam 85% das vítimas.

No mês de junho de 2025, Rondônia liderou a taxa proporcional, com 16 casos por 100 mil habitantes, seguida de Amapá e Roraima (13 cada). As menores taxas foram registradas no Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Ceará, com três casos cada.

Subnotificação mascara a realidade

Segundo especialistas, os dados estão longe de refletir a realidade. A maior parte das vítimas de estupro não registra ocorrência por medo, vergonha, receio de revitimização ou falta de confiança nas instituições.

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto DataSenado em 2023, mostrou que o Brasil tem uma subnotificação de 61% dos casos de violência contra mulheres.

A região Centro-Oeste é a que apresenta o maior índice (65%). Entre os estados mais preocupantes estão Amazonas (38%), Rondônia (37%) e Rio de Janeiro (36%).

