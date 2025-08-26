Cerca de 187 pessoas foram estupradas por dia no Brasil em 2025

O levantamento foi elaborado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV) do Senado Federal - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Brasil registrou 718 feminicídios apenas no primeiro semestre de 2025, segundo a nova edição do Mapa Nacional da Violência de Gênero, divulgada nesta terça-feira, 26. Isso equivale a uma média de quatro mulheres assassinadas por dia pelo simples fato de serem mulheres. A média diária se mantém no país há cinco anos.

O relatório também mostra que 33.999 pessoas foram vítimas de estupro no Brasil no primeiro semestre de 2025, uma média de 187 casos por dia. Apesar da leve tendência de queda, o crime segue em patamar alarmante.



O levantamento foi elaborado pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV) do Senado Federal, pelo Instituto Natura e pela Associação Gênero e Número, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça.

Feminicídio permanece em níveis altos

Desde 2015, quando o feminicídio foi tipificado no Código Penal, 12.380 mulheres já foram assassinadas no Brasil em crimes de ódio de gênero. O número anual segue praticamente estável:

2024: 1.456 mortes

1.456 mortes 2023: 1.440 mortes

1.440 mortes 2022: 1.444 mortes

1.444 mortes 2021: 1.356 mortes

De janeiro a junho deste ano, 57% das vítimas tinham entre 30 e 59 anos.

Casos nos estados em 2025

No ranking estadual, a Bahia aparece com o teceiro maior número absoluto de casos no semestre:

São Paulo: 128

Minas Gerais: 60

Bahia: 52

Rio de Janeiro: 49

Pernambuco: 45

Tocantins: 43

Roraima: 33

Amapá: 8

Estupros: mais de 33 mil registros em 2025

Em 2024, foram 75.061 registros em 12 meses, cerca de 205 por dia. Nos últimos cinco anos, a média é de 195 estupros notificados contra mulheres diariamente. Elas representam 85% das vítimas.

No mês de junho de 2025, Rondônia liderou a taxa proporcional, com 16 casos por 100 mil habitantes, seguida de Amapá e Roraima (13 cada). As menores taxas foram registradas no Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Ceará, com três casos cada.

Subnotificação mascara a realidade

Segundo especialistas, os dados estão longe de refletir a realidade. A maior parte das vítimas de estupro não registra ocorrência por medo, vergonha, receio de revitimização ou falta de confiança nas instituições.

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto DataSenado em 2023, mostrou que o Brasil tem uma subnotificação de 61% dos casos de violência contra mulheres.

A região Centro-Oeste é a que apresenta o maior índice (65%). Entre os estados mais preocupantes estão Amazonas (38%), Rondônia (37%) e Rio de Janeiro (36%).