JUSTIÇA
Thiago Brennand tem pena reduzida por estupro: "Decisão emocionada"
O empresário também foi acusado de filmar os abusos e ameaçar divulgar os vídeos na internet
Por Redação
A Justiça de São Paulo reduziu a pena do empresário Thiago Brennand por estupro de 10 anos e 6 meses para 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Além disso, ele também terá de indenizar a vítima em R$ 100 mil. Segundo a acusação, Brennand gravou os abusos e ameaçou divulgar os vídeos para forçá-la a manter relações.
A vítima afirmou ter recebido a decisão com alívio. Já a defesa do empresário classificou a redução da pena como uma vitória parcial e anunciou que tentará reverter a condenação em instâncias superiores.
O crime
O crime foi cometido em 2016. A vítima foi estuprada diversas vezes por Brennand durante um período de três semanas. O empresário havia conhecido a conhecido pelo Instagram, quando fez contato com ela e a convidou para sair.
Em princípio, a mulher concordou em sair e ter relação sexual com ele, mas depois de um tempo notou que Brennand era agressivo. Segundo a acusação feita pelo Ministério Público, o empresário a obrigava a fazer sexo quando ela não queria.
Apesar disso, o caso só foi denunciado anos depois, quando reportagens expuseram outras acusações contra Brennand.
A mulher relatou divesos ações criminosas, como:
- perseguições;
- ameaças armadas;
- sequelas emocionais e físicas.
Para a Justiça, ficou comprovado que ela foi coagida sob violência e grave ameaça. . Ele segue preso na Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista.
Outros processos
Além dessa condenação, Brennand acumula outros processos e já foi sentenciado em três ocasiões:
- estupro de uma norte-americana em 2021 (pena de 8 anos e 6 meses),
- agressão a uma mulher em 2022 (1 ano e 8 meses)
- estupro de uma massagista em 2022 — este último anulado em 2024
