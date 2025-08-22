Thiago Brennand tem pena reduzida por estupro: "Decisão emocionada"

vítima foi estuprada diversas vezes por Brennand durante um período de três semanas - Foto: Reprodução

A Justiça de São Paulo reduziu a pena do empresário Thiago Brennand por estupro de 10 anos e 6 meses para 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Além disso, ele também terá de indenizar a vítima em R$ 100 mil. Segundo a acusação, Brennand gravou os abusos e ameaçou divulgar os vídeos para forçá-la a manter relações.

A vítima afirmou ter recebido a decisão com alívio. Já a defesa do empresário classificou a redução da pena como uma vitória parcial e anunciou que tentará reverter a condenação em instâncias superiores.

O crime

O crime foi cometido em 2016. A vítima foi estuprada diversas vezes por Brennand durante um período de três semanas. O empresário havia conhecido a conhecido pelo Instagram, quando fez contato com ela e a convidou para sair.

Em princípio, a mulher concordou em sair e ter relação sexual com ele, mas depois de um tempo notou que Brennand era agressivo. Segundo a acusação feita pelo Ministério Público, o empresário a obrigava a fazer sexo quando ela não queria.

Apesar disso, o caso só foi denunciado anos depois, quando reportagens expuseram outras acusações contra Brennand.

A mulher relatou divesos ações criminosas, como:

perseguições;

ameaças armadas;

sequelas emocionais e físicas.

Para a Justiça, ficou comprovado que ela foi coagida sob violência e grave ameaça. . Ele segue preso na Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista.

Outros processos

Além dessa condenação, Brennand acumula outros processos e já foi sentenciado em três ocasiões: