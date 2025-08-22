Menu
JUSTIÇA

Thiago Brennand tem pena reduzida por estupro: "Decisão emocionada"

O empresário também foi acusado de filmar os abusos e ameaçar divulgar os vídeos na internet

Por Redação

22/08/2025 - 19:13 h
vítima foi estuprada diversas vezes por Brennand durante um período de três semanas
vítima foi estuprada diversas vezes por Brennand durante um período de três semanas

A Justiça de São Paulo reduziu a pena do empresário Thiago Brennand por estupro de 10 anos e 6 meses para 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Além disso, ele também terá de indenizar a vítima em R$ 100 mil. Segundo a acusação, Brennand gravou os abusos e ameaçou divulgar os vídeos para forçá-la a manter relações.

A vítima afirmou ter recebido a decisão com alívio. Já a defesa do empresário classificou a redução da pena como uma vitória parcial e anunciou que tentará reverter a condenação em instâncias superiores.

O crime

O crime foi cometido em 2016. A vítima foi estuprada diversas vezes por Brennand durante um período de três semanas. O empresário havia conhecido a conhecido pelo Instagram, quando fez contato com ela e a convidou para sair.

Em princípio, a mulher concordou em sair e ter relação sexual com ele, mas depois de um tempo notou que Brennand era agressivo. Segundo a acusação feita pelo Ministério Público, o empresário a obrigava a fazer sexo quando ela não queria.

Trem expresso ligará capital a cidade turística importante em uma hora
Bolsa Família: metade das famílias deixam o mercado de trabalho
Dono da Ultrafarma não vai ser preso mesmo sem pagar fiança de R$ 25 milhões

Apesar disso, o caso só foi denunciado anos depois, quando reportagens expuseram outras acusações contra Brennand.

A mulher relatou divesos ações criminosas, como:

  • perseguições;
  • ameaças armadas;
  • sequelas emocionais e físicas.

Para a Justiça, ficou comprovado que ela foi coagida sob violência e grave ameaça. . Ele segue preso na Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista.

Outros processos

Além dessa condenação, Brennand acumula outros processos e já foi sentenciado em três ocasiões:

  • estupro de uma norte-americana em 2021 (pena de 8 anos e 6 meses),
  • agressão a uma mulher em 2022 (1 ano e 8 meses)
  • estupro de uma massagista em 2022 — este último anulado em 2024

condenação crimes sexuais estupro indenização justiça de são paulo prisão thiago brennand Violência contra a mulher

x