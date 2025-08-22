Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Trem expresso ligará capital a cidade turística importante em uma hora

Trajeto de 83,5 km terá nove túneis, 15 pontes e passará por 19 municípios

Luan Julião

Por Luan Julião

22/08/2025 - 18:05 h | Atualizada em 22/08/2025 - 18:20
Projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões
Projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões -

O Rio Grande do Sul deu um passo importante para modernizar sua infraestrutura de transporte e ampliar o turismo na Serra Gaúcha. No início de agosto, o governo estadual autorizou a implantação de uma ferrovia privada destinada ao transporte de passageiros entre Porto Alegre e Gramado.

O trajeto terá aproximadamente 83,5 km, e os passageiros poderão percorrê-lo em cerca de uma hora a bordo de um trem expresso com capacidade para 250 pessoas. As estações de embarque e desembarque serão estrategicamente localizadas: em Porto Alegre, a cerca de 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e em Gramado, na Avenida das Hortênsias, na divisa com Canela.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Investimento bilionário e geração de empregos

O projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões e a geração de mais de 22 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é de que a operação comece em sete anos, com uma concessão válida por 99 anos.

Estrutura complexa e municípios impactados

O percurso será técnico e desafiador, incluindo nove túneis, 15 pontes e viadutos, além de 27 cruzamentos rodoferroviários. Apesar de o trem ser direto, ele passará por 19 municípios, beneficiando ao menos 22 cidades no total, entre elas Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Três Coroas e Canela.

Impulso ao turismo gaúcho

De acordo com o governo, a ferrovia deve impulsionar a mobilidade regional e reforçar o setor turístico, visto que Gramado é um dos destinos mais visitados do país e Porto Alegre é a principal porta de entrada do estado.

Leia Também:

Hambúrguer em risco? EUA dependem do Brasil para carne moída
No Dia do Folclore, relato de um baiano vai fazer você acreditar no Saci
Casas Bahia descobre golpe milionário na empresa após ser vendida

Somente nos cinco primeiros meses de 2025, mais de três milhões de turistas pernoitaram em Gramado, segundo o 10º Boletim do Observatório do Turismo local.

Crescimento do turismo internacional

Além disso, o Rio Grande do Sul registrou um aumento significativo na visitação estrangeira: mais de 1,1 milhão de turistas internacionais nos primeiros cinco meses do ano, crescimento de 94,5% em relação aos 603 mil do mesmo período em 2024, conforme dados do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.

Principais pontos do projeto

O projeto da ferrovia reúne diversos elementos que prometem transformar a mobilidade e o turismo na região:

  • Comprimento do trajeto: 83,5 km entre Porto Alegre e Gramado.
  • Capacidade do trem: 250 passageiros, com viagem em cerca de uma hora.
  • Estrutura: nove túneis, 15 pontes e viadutos, 27 cruzamentos rodoferroviários.
  • Investimento: R$ 4,5 bilhões previstos pela SulTrens.
  • Geração de empregos: mais de 22 mil postos diretos e indiretos.
  • Municípios impactados: 19 cidades atravessadas, com impacto total em pelo menos 22 municípios.
  • Início da operação: estimado em sete anos, com concessão de 99 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil gramado Porto Alegre rio grande do sul RS trem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x