Trem expresso ligará capital a cidade turística importante em uma hora
Trajeto de 83,5 km terá nove túneis, 15 pontes e passará por 19 municípios
Por Luan Julião
O Rio Grande do Sul deu um passo importante para modernizar sua infraestrutura de transporte e ampliar o turismo na Serra Gaúcha. No início de agosto, o governo estadual autorizou a implantação de uma ferrovia privada destinada ao transporte de passageiros entre Porto Alegre e Gramado.
O trajeto terá aproximadamente 83,5 km, e os passageiros poderão percorrê-lo em cerca de uma hora a bordo de um trem expresso com capacidade para 250 pessoas. As estações de embarque e desembarque serão estrategicamente localizadas: em Porto Alegre, a cerca de 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e em Gramado, na Avenida das Hortênsias, na divisa com Canela.
Investimento bilionário e geração de empregos
O projeto é desenvolvido pela SulTrens, que estima investimentos de R$ 4,5 bilhões e a geração de mais de 22 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é de que a operação comece em sete anos, com uma concessão válida por 99 anos.
Estrutura complexa e municípios impactados
O percurso será técnico e desafiador, incluindo nove túneis, 15 pontes e viadutos, além de 27 cruzamentos rodoferroviários. Apesar de o trem ser direto, ele passará por 19 municípios, beneficiando ao menos 22 cidades no total, entre elas Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Três Coroas e Canela.
Impulso ao turismo gaúcho
De acordo com o governo, a ferrovia deve impulsionar a mobilidade regional e reforçar o setor turístico, visto que Gramado é um dos destinos mais visitados do país e Porto Alegre é a principal porta de entrada do estado.
Somente nos cinco primeiros meses de 2025, mais de três milhões de turistas pernoitaram em Gramado, segundo o 10º Boletim do Observatório do Turismo local.
Crescimento do turismo internacional
Além disso, o Rio Grande do Sul registrou um aumento significativo na visitação estrangeira: mais de 1,1 milhão de turistas internacionais nos primeiros cinco meses do ano, crescimento de 94,5% em relação aos 603 mil do mesmo período em 2024, conforme dados do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.
Principais pontos do projeto
O projeto da ferrovia reúne diversos elementos que prometem transformar a mobilidade e o turismo na região:
- Comprimento do trajeto: 83,5 km entre Porto Alegre e Gramado.
- Capacidade do trem: 250 passageiros, com viagem em cerca de uma hora.
- Estrutura: nove túneis, 15 pontes e viadutos, 27 cruzamentos rodoferroviários.
- Investimento: R$ 4,5 bilhões previstos pela SulTrens.
- Geração de empregos: mais de 22 mil postos diretos e indiretos.
- Municípios impactados: 19 cidades atravessadas, com impacto total em pelo menos 22 municípios.
- Início da operação: estimado em sete anos, com concessão de 99 anos.
