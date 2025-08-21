Casas Bahia descobre golpe milionário na empresa após ser vendida

A descoberta ocorre logo após o processo de venda da Varejista - Foto: Divulgação

Três homens foram presos acusados de aplicar golpes que causaram prejuízo de quase R$ 1 milhão à rede Casas Bahia. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a investigação teve início após denúncia da própria varejista. A descoberta ocorre logo após o processo de venda da Varejista.

Os detidos foram identificados como Carlos Henrique Couto das Neves, Fábio Lúcio Borges Pereira e Lucas Silveira Custódio. Agentes cumpriram três mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão nos endereços:

Tijuca, Zona Norte da capital

Saquarema

Maricá

Araruama

Duque de Caxias.

Como o grupo agia?

De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o grupo atuava há pelo menos dois anos utilizando cartões de crédito clonados para realizar compras fraudulentas.

Detidos na ação | Foto: Reprodução

Segundo as investigações, os criminosos priorizavam a aquisição de televisores entre 50 e 65 polegadas e eletrodomésticos como airfryers. Os produtos eram retirados pessoalmente em lojas da rede e revendidos de forma ilegal.

“Após a retirada, os cartões eram cancelados e o prejuízo recaía sobre a empresa”, explicou a Polícia Civil. Em apenas um dia, em uma unidade de Saquarema, os investigados levaram cerca de R$ 20 mil em mercadorias.

Antecendentes

O trio já possuía antecedentes por estelionato e outros crimes contra o patrimônio. A polícia agora busca identificar possíveis cúmplices e o destino dos produtos obtidos nas fraudes.

O que diz as Casas Bahia?

Em nota, o Grupo Casas Bahia informou que a apuração começou a partir de denúncia feita pela própria empresa no fim de 2024. A companhia esclareceu que a investigação foi conduzida em parceria com sua equipe interna e teve como foco o uso de cartões clonados em compras on-line de eletrônicos.

Ainda de acordo com a empresa, nenhum funcionário está envolvido. "As Casas Bahia segue colaborando com as autoridades, reforçando o compromisso com a segurança dos clientes e a integridade das operações".

Relembre proceso de venda da varejista

A Mapa Capital vai assumir o controle do Grupo Casas Bahia (BHIA3) ao alcançar 85,5% do capital social. Isso aconteceu após a conversão de 1,4 bilhão de debêntures da 10ª emissão, conforme comunicado da varejista.

Essa mudança representa uma alteração importante no controle da empresa, o que pode impactar seus indicadores e o desempenho das ações.

A Domus VII Participações, subsidiária da Mapa Capital, recebeu cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias. A conversão totalizou R$ 1,5 bilhão, com a emissão das ações a um preço médio de R$ 2,95 cada.

A Mapa Capital pretende ajustar a gestão da Casas Bahia da seguinte forma: