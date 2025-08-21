AÇÃO CRIMINOSA
Casas Bahia descobre golpe milionário na empresa após ser vendida
Três pessoas envolvidas no golpe foram presas
Por Leilane Teixeira
Três homens foram presos acusados de aplicar golpes que causaram prejuízo de quase R$ 1 milhão à rede Casas Bahia. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a investigação teve início após denúncia da própria varejista. A descoberta ocorre logo após o processo de venda da Varejista.
Os detidos foram identificados como Carlos Henrique Couto das Neves, Fábio Lúcio Borges Pereira e Lucas Silveira Custódio. Agentes cumpriram três mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão nos endereços:
- Tijuca, Zona Norte da capital
- Saquarema
- Maricá
- Araruama
- Duque de Caxias.
Como o grupo agia?
De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o grupo atuava há pelo menos dois anos utilizando cartões de crédito clonados para realizar compras fraudulentas.
Segundo as investigações, os criminosos priorizavam a aquisição de televisores entre 50 e 65 polegadas e eletrodomésticos como airfryers. Os produtos eram retirados pessoalmente em lojas da rede e revendidos de forma ilegal.
“Após a retirada, os cartões eram cancelados e o prejuízo recaía sobre a empresa”, explicou a Polícia Civil. Em apenas um dia, em uma unidade de Saquarema, os investigados levaram cerca de R$ 20 mil em mercadorias.
Antecendentes
O trio já possuía antecedentes por estelionato e outros crimes contra o patrimônio. A polícia agora busca identificar possíveis cúmplices e o destino dos produtos obtidos nas fraudes.
Leia Também:
O que diz as Casas Bahia?
Em nota, o Grupo Casas Bahia informou que a apuração começou a partir de denúncia feita pela própria empresa no fim de 2024. A companhia esclareceu que a investigação foi conduzida em parceria com sua equipe interna e teve como foco o uso de cartões clonados em compras on-line de eletrônicos.
Ainda de acordo com a empresa, nenhum funcionário está envolvido. "As Casas Bahia segue colaborando com as autoridades, reforçando o compromisso com a segurança dos clientes e a integridade das operações".
Relembre proceso de venda da varejista
A Mapa Capital vai assumir o controle do Grupo Casas Bahia (BHIA3) ao alcançar 85,5% do capital social. Isso aconteceu após a conversão de 1,4 bilhão de debêntures da 10ª emissão, conforme comunicado da varejista.
Essa mudança representa uma alteração importante no controle da empresa, o que pode impactar seus indicadores e o desempenho das ações.
A Domus VII Participações, subsidiária da Mapa Capital, recebeu cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias. A conversão totalizou R$ 1,5 bilhão, com a emissão das ações a um preço médio de R$ 2,95 cada.
A Mapa Capital pretende ajustar a gestão da Casas Bahia da seguinte forma:
- aumentando o Conselho de Administração para sete membros;
- indicando três conselheiros.
- nomeando integrantes para os comitês da empresa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes