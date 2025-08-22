Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Dono da Ultrafarma não vai ser preso mesmo sem pagar fiança de R$ 25 milhões

MP chegou a fazer outro pedido de prisão a Sidney Oliveira nesta quinta-feira, 21

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/08/2025 - 16:17 h
Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma
Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma

A defesa do fundador da empresa farmacêutica Ultrafarma, Sidney Oliveira conseguiu um habeas corpus, nesta sexta-feira, 22, que permite que o empresário não pague a fiança estipulada pela Justiça de R$ 25 milhões para não ser preso.

Ele foi posto em custódia após uma ação do Ministério Público de São Paulo, que mirava um esquema de corrupção e propina, mas ficou em liberdade após o acordo de fiança.

Até a última quinta-feira, 21, o empresário não havia pago sua fiança e, por isso, o MP fez outro pedido de prisão.

De acordo com o MP, o empresário precisaria retornar à cadeia novamente. Porém a defesa de Sidney alegou que o prazo estaria errado Para Walfrido Warde, advogado responsável pelo caso, a data para quitação da fiança terminaria nesta sexta-feira (22).

fiança sidney oliveira Ultrafarma

