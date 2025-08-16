R$ 25 milhões: empresários presos por corrupção saem sob fiança

Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma - Foto: Reprodução | Facebook

Já estão em casa os empresários Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop, detidos na Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema bilionário de propinas e créditos irregulares de ICMS.

Eles foram soltos no fim da tarde desta sexta-feira,15, por determinação da Justiça. Ambos estavam detidos no 8º Distrito Policial (Belenzinho), na zona leste da capital paulista. O esquema investigado envolveu auditores fiscais da Secretaria da Fazenda paulista, que continuam presos.

O MP-SP só não solicitou a prorrogação das prisões temporárias dos dois empresários, que tiveram de pagar fiança no valor de R$ 25 milhões e usarão tornozeleira eletrônica.

O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, supervisor da Diretoria de Fiscalização (Difis) e apontado como principal operador do esquema, teve a prisão prorrogada pela Justiça. Outro fiscal investigado e o empresário Celso Éder permanecem presos. A esposa de Celso, Tatiane Araújo, foi liberada.