Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PAGOU, TÁ LIVRE

R$ 25 milhões: empresários presos por corrupção saem sob fiança

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop não tiveram prisão renovada e vão usar tornozeleira eletrônica

Por Redação

16/08/2025 - 7:50 h
Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma
Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma -

Já estão em casa os empresários Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop, detidos na Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema bilionário de propinas e créditos irregulares de ICMS.

Eles foram soltos no fim da tarde desta sexta-feira,15, por determinação da Justiça. Ambos estavam detidos no 8º Distrito Policial (Belenzinho), na zona leste da capital paulista. O esquema investigado envolveu auditores fiscais da Secretaria da Fazenda paulista, que continuam presos.

O MP-SP só não solicitou a prorrogação das prisões temporárias dos dois empresários, que tiveram de pagar fiança no valor de R$ 25 milhões e usarão tornozeleira eletrônica.

O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, supervisor da Diretoria de Fiscalização (Difis) e apontado como principal operador do esquema, teve a prisão prorrogada pela Justiça. Outro fiscal investigado e o empresário Celso Éder permanecem presos. A esposa de Celso, Tatiane Araújo, foi liberada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fast shop Fiança milionária Sonegação Ultrafarma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Sidney Oliveira se tornou conhecido pela rede de drigarias Ultrafarma
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

x