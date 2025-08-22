Alimento amado dos brasileiros fica mais barato nos mercados após 18 meses

Alimento ficou mais barato em julho - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Depois de um longo período de alta contínua, o café moído finalmente registrou queda nos preços em julho. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o produto ficou 1,01% mais barato no mês passado, encerrando um ciclo de 18 meses consecutivos de aumento.

O recuo aparece no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que marcou 0,26% em julho.

Apesar da redução, o café ainda acumula alta expressiva: 41,46% no ano e 70,51% nos últimos 12 meses. Nos 18 meses anteriores, a alta chegou a 99,46%, praticamente dobrando o preço do produto no mercado.

Impacto na inflação

Mesmo com a queda recente, o café segue entre os itens com maior impacto inflacionário no período analisado.

Café teve queda em julho | Foto: Reprodução | Agência Brasil

Ele é o segundo produto que mais contribuiu para o IPCA acumulado, responsável por 0,30 ponto percentual (p.p.) de um total de 5,23%. À frente dele, aparecem apenas as carnes, que responderam por 0,54 p.p., após registrarem alta de 23,34%.

Por que o preço caiu agora?

Segundo Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE, a redução é explicada pela safra, que aumentou a oferta no mercado. “São números de julho”, destacou à Agência Brasil. “Já estava começando a colheita, uma oferta maior no campo. Pode ser efeito dessa maior oferta”, acrescentou.

Gonçalves ressalta que o recuo não tem relação com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entrou em vigor apenas em 6 de agosto, com taxa de 50% sobre importações, incluindo o café.

Efeito do tarifaço

O especialista aponta que o tarifaço pode influenciar o preço do café nos próximos meses, caso os produtores não encontrem novos mercados. “Tendo uma oferta maior do produto, a tendência é redução de preços”, afirmou.

Com a cobrança extra, o café brasileiro ficará mais caro para os americanos, o que pode diminuir a demanda externa e, consequentemente, aumentar a oferta interna, pressionando ainda mais para baixo os preços no Brasil.

Por que o café subiu tanto antes?

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), a forte alta registrada nos últimos 18 meses foi impulsionada por fatores climáticos que afetaram a produção e pelo aumento da demanda global, principalmente da China, que vem ampliando o consumo da bebida.