Alimento amado dos brasileiros fica mais barato nos mercados após 18 meses
Produto teve queda em seu valor após aumentos consecutivos
Por Luiz Almeida
Depois de um longo período de alta contínua, o café moído finalmente registrou queda nos preços em julho. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o produto ficou 1,01% mais barato no mês passado, encerrando um ciclo de 18 meses consecutivos de aumento.
O recuo aparece no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que marcou 0,26% em julho.
Apesar da redução, o café ainda acumula alta expressiva: 41,46% no ano e 70,51% nos últimos 12 meses. Nos 18 meses anteriores, a alta chegou a 99,46%, praticamente dobrando o preço do produto no mercado.
Impacto na inflação
Mesmo com a queda recente, o café segue entre os itens com maior impacto inflacionário no período analisado.
Ele é o segundo produto que mais contribuiu para o IPCA acumulado, responsável por 0,30 ponto percentual (p.p.) de um total de 5,23%. À frente dele, aparecem apenas as carnes, que responderam por 0,54 p.p., após registrarem alta de 23,34%.
Por que o preço caiu agora?
Segundo Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE, a redução é explicada pela safra, que aumentou a oferta no mercado. “São números de julho”, destacou à Agência Brasil. “Já estava começando a colheita, uma oferta maior no campo. Pode ser efeito dessa maior oferta”, acrescentou.
Gonçalves ressalta que o recuo não tem relação com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entrou em vigor apenas em 6 de agosto, com taxa de 50% sobre importações, incluindo o café.
Efeito do tarifaço
O especialista aponta que o tarifaço pode influenciar o preço do café nos próximos meses, caso os produtores não encontrem novos mercados. “Tendo uma oferta maior do produto, a tendência é redução de preços”, afirmou.
Com a cobrança extra, o café brasileiro ficará mais caro para os americanos, o que pode diminuir a demanda externa e, consequentemente, aumentar a oferta interna, pressionando ainda mais para baixo os preços no Brasil.
Por que o café subiu tanto antes?
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), a forte alta registrada nos últimos 18 meses foi impulsionada por fatores climáticos que afetaram a produção e pelo aumento da demanda global, principalmente da China, que vem ampliando o consumo da bebida.
