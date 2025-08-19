Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Fim do tarifaço? EUA aceitam conversa com Brasil na OMC

Governo norte-americano confirmou decisão e encontro com delegações

AFP

Por AFP

19/08/2025 - 20:51 h
Trump
Trump -

Os Estados Unidos aceitaram o pedido de consultas do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), e as delegações de ambos os países conversarão sobre as tarifas de 50% impostas por Washington, segundo uma carta enviada à OMC.

O Brasil recorreu no início de agosto a esse organismo multilateral em uma primeira medida contra as tarifas do presidente americano, Donald Trump.

O magnata republicano puniu o Brasil com uma das sobretaxas mais altas do mundo pelo que considera uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa golpista.

"Os Estados Unidos aceitam a solicitação do Brasil para entabular consultas. Estamos à disposição para acordar com os funcionários da missão de seu país uma data mutuamente conveniente", respondeu a delegação de Washington em uma missiva datada de 15 de agosto e publicada pela OMC em seu site.

No entanto, a representação americana advertiu que "algumas das ações mencionadas pelo Brasil constituem questões de segurança nacional que não (...) podem ser objeto de resolução" perante a OMC.

O mecanismo de consultas dessa entidade supõe a busca de uma solução negociada antes de passar a um processo de arbitragem.

Trump afirmou que as políticas do Brasil representam uma "ameaça incomum e extraordinária" para os Estados Unidos e que seu governo abriu uma investigação contra o país por supostas "práticas comerciais desleais" e "ataques" às "empresas americanas de redes sociais".

Diferentemente do que ocorre com a maioria dos países alvo das tarifas punitivas de Washington, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil.

