Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PESO PARA O CONSUMIDOR

Por que a cerveja ficou mais cara no Brasil? Entenda os reajustes da Heineken e Ambev

Os dados fazem parte de um relatório especial do Bank of America (BofA)

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

22/08/2025 - 11:32 h | Atualizada em 22/08/2025 - 13:11
Cerveja sendo servida em mesa de bar
Cerveja sendo servida em mesa de bar -

Beber cerveja está cada vez mais caro no Brasil. Os preços do produto avançaram nos meses de julho e agosto, principalmente após reajustes da Heineken e da Ambev, as duas principais cervejarias do Brasil.

Entre julho e agosto, a Heineken apresentou um aumento médio de 6% nos seus produtos comercializados no Brasil. Em seguida, a Ambev também mudou a sua política de preços e reajustou seus produtos com uma alta média de 3,3%.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os dados fazem parte de um relatório especial do Bank of America (BofA), que acompanha mais de 1.500 amostras de preços diariamente em 19 marcas. O relatório acontece tanto no consumo em bares e restaurantes quanto no comércio de supermercados, atacadistas e pequenas lojas.

Leia Também:

Indústrias acumulam estoque e dão férias coletivas com tarifa dos EUA
Lotofácil da Independência: o que fazer com prêmio de R$ 220 milhões?
Pix irrita Donald Trump e faz Europa sonhar, diz Jornal francês

Analistas do BofA apontaram estratégias diferentes entre os rivais. A Ambev reajustou preços em abril e maio e a Heineken reduziu em 2% no segundo trimestre. Já em julho, o cenário foi de alta expressiva da Heineken, o que já é sentido no bolso do consumidor.

Aumentos expressivos

Dentro do Grupo Heineken, o produto com a maior alta entre junho e agosto foi a cerveja Devassa, com um salto de 24%. Já a cerveja Heineken aumentou 3,4% no mesmo período. Por outro lado, a Ambev reajustou a Corona em dígito alto e a Stella Artois em dígito baixo.

A BofA aponta qua a expansão da capacidade da Heineken combinada com preços mais atrativos tende a favorecer ganho de participação de mercado. Se em 2024, a Heineken era 13% mais barata que a Corona, a diferença agora é de 28%. Também deixou ser 4% mais cara que a Stella para ficar 2%.

Mulher segurando copo de cerveja
Mulher segurando copo de cerveja | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

“Embora acreditemos que o aumento da Heineken seja marginalmente positivo para a Ambev em termos de concorrência, a diferença da marca Heineken em relação às marcas da Ambev continua a aumentar. Com a Heineken continuando a expandir sua capacidade, acreditamos que um ponto de preço mais atraente poderia ser um apoio para o ganho de participação de mercado no futuro”, aponta o relatório do banco, produzido pelas analistas Isabella Simonato e Julia Zaniolo.

Os reajustes já refletiram no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), o índice oficial de inflação do país, de julho. Apesar de o grupo Alimentação e bebidas ter tido variação negativa (-0,27%) entre junho para julho, o item cerveja teve aumento de 0,45% no comércio, acima da inflação de 0,26% em julho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ambev brasil cerveja Heineken

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cerveja sendo servida em mesa de bar
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

Cerveja sendo servida em mesa de bar
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Cerveja sendo servida em mesa de bar
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Cerveja sendo servida em mesa de bar
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x