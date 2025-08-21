DINHEIRO
Lotofácil da Independência: o que fazer com prêmio de R$ 220 milhões?
Premiação milionária abre portas para diversos gastos e oportunidades
Diversas pessoas sempre tentam usar a sorte para mudar de vida, e uma dessas oportunidades é a Lotofácil da Independência 2025, que vai sortear um prêmio histórico de R$ 220 milhões no dia 7 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil.
O concurso pode ser considerado o segundo mais esperado do ano, ficando atrás somente da Mega Sena da Virada, e ele não acumula, ou seja, o prêmio será liberado de qualquer forma. Por ser 15 vezes mais fácil de acertar do que a Mega da virada, as chances de transformar seus sonhos em realidade são melhores.
Para ser possível tatear quanto são os R$ 220 milhões, confira cinco exemplos:
Ser vizinho do Neymar
A cobertura mais cara de Balneário Camboriú, avaliada em R$ 125 milhões, é um quadriplex vizinho do jogador do Santos, Neymar. O imóvel é composto por:
- Mais de mil metros quadrados de área privativa;
- Pé-direito duplo;
- Sete suítes;
- 10 vagas de garagem;
- Piscina privativa com vista panorâmica para o mar.
Além de diversas outras instalações, como cinema, academia e dois heliportos.
Carros de luxo e super máquinas
Alguns automóveis esportivos chegam a custar até R$ 80 milhões, com design exclusivo e performance invejável. O sorteado pode comprar até três modelos de alto patamar, além de poder forrar a garagem de carros elétricos de última geração.
Leia Também:
Viagem ao espaço
Alguns pacotes de turismo espacial já existem e custam cerca de R$ 2,5 milhões por passageiro. Com o prêmio, o sortudo pode levar mais de 80 pessoas para observar a Terra se sua órbita.
Jato executivo particular
Aeronaves de baixo peso, alta performance e conforto podem custar cerca de R$60 milhões. Com o prêmio, três jatos desses podem ser arrematados além de conseguir personalizá-los para algumas ocasiões: negócios, lazer ou viagens em família.
Uma ilha particular no Caribe
Propriedades privadas em destinos exclusivos podem ultrapassar R$ 170 milhões. O vencedor pode adquirir uma dessas ilhas que carregam consigo:
- Praias reservadas;
- Natureza preservada.
Além disso, ainda sobram R$ 50 milhões para a construção de um possível resort exclusivo.
Investimento
Além dos bens materiais, caso a pessoa que ganhe o prêmio e decida investir, esses R$ 220 milhões em uma rentabilidade de 1% ao mês podem gerar cerca de R$ 2,2 milhões mensais apenas em rendimentos — garantindo tranquilidade financeira para várias gerações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes