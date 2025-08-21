Lotofácil da Independência: o que fazer com prêmio de R$ 220 milhões?

O que fazer com premio milionário da Lotofácil da Independência? - Foto: AFP

Diversas pessoas sempre tentam usar a sorte para mudar de vida, e uma dessas oportunidades é a Lotofácil da Independência 2025, que vai sortear um prêmio histórico de R$ 220 milhões no dia 7 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil.

O concurso pode ser considerado o segundo mais esperado do ano, ficando atrás somente da Mega Sena da Virada, e ele não acumula, ou seja, o prêmio será liberado de qualquer forma. Por ser 15 vezes mais fácil de acertar do que a Mega da virada, as chances de transformar seus sonhos em realidade são melhores.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para ser possível tatear quanto são os R$ 220 milhões, confira cinco exemplos:

Ser vizinho do Neymar

A cobertura mais cara de Balneário Camboriú, avaliada em R$ 125 milhões, é um quadriplex vizinho do jogador do Santos, Neymar. O imóvel é composto por:

Mais de mil metros quadrados de área privativa;

Pé-direito duplo;

Sete suítes;

10 vagas de garagem;

Piscina privativa com vista panorâmica para o mar.

Além de diversas outras instalações, como cinema, academia e dois heliportos.

Neymar e filhas | Foto: Reprodução | Instagram

Carros de luxo e super máquinas

Alguns automóveis esportivos chegam a custar até R$ 80 milhões, com design exclusivo e performance invejável. O sorteado pode comprar até três modelos de alto patamar, além de poder forrar a garagem de carros elétricos de última geração.

Viagem ao espaço

Alguns pacotes de turismo espacial já existem e custam cerca de R$ 2,5 milhões por passageiro. Com o prêmio, o sortudo pode levar mais de 80 pessoas para observar a Terra se sua órbita.

Jato executivo particular

Aeronaves de baixo peso, alta performance e conforto podem custar cerca de R$60 milhões. Com o prêmio, três jatos desses podem ser arrematados além de conseguir personalizá-los para algumas ocasiões: negócios, lazer ou viagens em família.

Jato Phenom 300E Exterior Airstair | Foto: Divulgação | Embraer

Uma ilha particular no Caribe

Propriedades privadas em destinos exclusivos podem ultrapassar R$ 170 milhões. O vencedor pode adquirir uma dessas ilhas que carregam consigo:

Praias reservadas;

Natureza preservada.

Além disso, ainda sobram R$ 50 milhões para a construção de um possível resort exclusivo.

Investimento

Além dos bens materiais, caso a pessoa que ganhe o prêmio e decida investir, esses R$ 220 milhões em uma rentabilidade de 1% ao mês podem gerar cerca de R$ 2,2 milhões mensais apenas em rendimentos — garantindo tranquilidade financeira para várias gerações.