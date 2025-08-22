Bolsa Família: metade das famílias deixam o mercado de trabalho

Metade das pessoas deixam o mercado de trabalho após receberem o benefício - Foto: © Lyon Santos | MDS

Um estudo da FGV Ibre, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, conduzido pelo pesquisador Daniel Duque, diz que uma a cada duas famílias que recebem o Bolsa Família, deixam o mercado de trabalho.

O estudo chegou nessa conclusão após analisar os efeitos do programa após a ampliação do valor médio do benefício para cerca de R$ 670, em 2023.

De acordo com o pesquisador, entre as pessoas que recebem o Bolsa Família, a taxa de participação no mercado de trabalho teve uma queda de 11%, quando comparado ao grupo que não está apto para receber o auxílio.

O estudo ainda mostra que as chances de estar ocupado e de ter um emprego informal caíram 12% e 13%, respectivamente, entre os beneficiários recém aprovados.

“O governo tem acesso às informações de emprego formal, diferentemente das ocupações informais. Evitar um emprego formal que potencialmente torne a família inelegível ao Bolsa Família é uma preocupação geral”, afirma Duque.

Homens jovens do Norte e Nordeste são os mais afetados

De acordo com o estudo, os mais afetados são homens jovens, entre 14 e 30 anos de idade, das regiões Norte e Nordeste do Brasil.