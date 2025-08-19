Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Gás de graça: veja quem terá direito ao novo programa social

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que, nas próximas semanas, será lançado o programa “Gás para Todos”

Flávia Requião

Por Flávia Requião

19/08/2025 - 10:50 h | Atualizada em 19/08/2025 - 11:53
Gás de cozinha
Gás de cozinha -

O governo federal prepara mais uma medida voltada à população de baixa renda. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou, nesta terça-feira, 19, que, nas próximas semanas, será lançado o programa “Gás para Todos”, iniciativa que promete ampliar o acesso ao gás de cozinha.

Segundo o ministro, o benefício será destinado a aproximadamente 15 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família em todo o país, que terão direito ao fornecimento gratuito do botijão de gás.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ponte Salvador–Itaparica deve se tornar novo cartão-postal da Bahia
VLT de Lauro de Freitas: Região Metropolitana pode ganhar novo modal

“É mais dignidade no lar, mais comida na mesa e mais justiça social. Isso é governar cuidando de gente”, escreveu Rui Costa, em post nas redes sociais.

Gás para Todos

O benefício é o substituto do Auxílio Gás – também chamado de Vale Gás. O governo paga o valor de um botijão de gás de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, conforme detalhou o governo, serão pagos:

  • seis botijões ao ano para famílias de três ou mais pessoas ou
  • quatro botijões ao ano para famílias de duas pessoas.

Hoje, o benefício é depositado como um adicional ao Bolsa Família, no valor de:

  • R$ 108 (preço médio do botijão no país)

Quem terá direito?

Apenas famílias que recebem até meio salário mínimo por mês (R$ 759). Também é preciso estar inscrito no Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo (CadÚnico).

Como será realizado o pagamento?

O botijão será entregue por uma revenda que esteja cadastrada no programa. Essa é a principal diferença do sistema atual, onde a pessoa recebe o dinheiro para comprar o gás. Agora, o governo irá depositar o dinheiro diretamente ao revendedor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Auxílio Gás gás para todos Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gás de cozinha
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Gás de cozinha
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Gás de cozinha
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Gás de cozinha
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x