Gás de graça: veja quem terá direito ao novo programa social

O governo federal prepara mais uma medida voltada à população de baixa renda. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou, nesta terça-feira, 19, que, nas próximas semanas, será lançado o programa “Gás para Todos”, iniciativa que promete ampliar o acesso ao gás de cozinha.

Segundo o ministro, o benefício será destinado a aproximadamente 15 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família em todo o país, que terão direito ao fornecimento gratuito do botijão de gás.

“É mais dignidade no lar, mais comida na mesa e mais justiça social. Isso é governar cuidando de gente”, escreveu Rui Costa, em post nas redes sociais.

O benefício é o substituto do Auxílio Gás – também chamado de Vale Gás. O governo paga o valor de um botijão de gás de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, conforme detalhou o governo, serão pagos:

seis botijões ao ano para famílias de três ou mais pessoas ou

quatro botijões ao ano para famílias de duas pessoas.

Hoje, o benefício é depositado como um adicional ao Bolsa Família, no valor de:

R$ 108 (preço médio do botijão no país)

Quem terá direito?

Apenas famílias que recebem até meio salário mínimo por mês (R$ 759). Também é preciso estar inscrito no Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo (CadÚnico).

Como será realizado o pagamento?

O botijão será entregue por uma revenda que esteja cadastrada no programa. Essa é a principal diferença do sistema atual, onde a pessoa recebe o dinheiro para comprar o gás. Agora, o governo irá depositar o dinheiro diretamente ao revendedor.