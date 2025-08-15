Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Bolsa Presença: beneficiários recebem nova parcela do programa

Iniciativa beneficia 362.826 estudantes de 324.287 famílias em situação de vulnerabilidade social

Redação

Por Redação

15/08/2025 - 10:40 h
Imagem ilustrativa: cartão do Bolsa Presença
Imagem ilustrativa: cartão do Bolsa Presença -

A nova parcela do Bolsa Presença 2025 foi depositada nesta sexta-feira, 15. Com um investimento de R$ 50.570.000 do Governo da Bahia, o programa beneficia 362.826 estudantes de 324.287 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo do ano letivo, o Bolsa Presença disponibiliza o valor de R$ 150 por mês para cada família atendida pelo programa, sendo acrescidos mais R$ 50 por estudante a partir do segundo filho matriculado. Com o auxílio, que este ano chega à sua sexta parcela, os beneficiados podem adquirir alimentos, materiais de limpeza e remédios ou utilizar em outras necessidades da família ou do aluno.

Executado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), o Bolsa Presença contempla beneficiários e bolsistas de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza e estudantes matriculados em unidade escolar pertencente ou vinculada à rede pública estadual de ensino.

O Bolsa Presença foi criado pela Lei nº 14.310/2021, com a retomada das atividades letivas na rede estadual de ensino após o período de isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Em 16 de dezembro de 2021, com a Lei nº 14.396, que alterou a Lei nº 14.310/21, o benefício passou a ser permanente e reconhecido como uma política de Estado.

Tags:

Bolsa Presença 2025 cadúnico estudantes Governo da Bahia SEC

