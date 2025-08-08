Menu
EDUCAÇÃO

Vitória da Conquista implementa Diário Digital na rede municipal

Sistema substitui diário impresso e moderniza registros escolares

Por Redação

08/08/2025 - 10:18 h
Professor da rede municipal
Professor da rede municipal -

A Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, iniciou a implementação do Diário Digital nas unidades escolares da rede municipal de ensino. A novidade, que substituirá os diários impressos e modernizará o registro escolar, deverá estar em funcionamento em todas as escolas até o fim do ano, com a aplicação total prevista para 2026.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Edgard Larry, a mudança representa mais um avanço tecnológico na rede.

“Sem dúvida, o uso da tecnologia é um grande avanço na nossa rede. O primeiro foi a matrícula on-line, que facilitou o processo e colocou fim às longas filas que se formavam dias antes nas escolas. Essa medida nos trouxe até uma premiação. Agora, o Diário. E vamos continuar. Não vamos parar. Esta é a visão da atual gestão. Vamos avançar cada vez mais, procurando ofertar a melhor qualidade possível no ensino público”, afirmou.

A coordenadora de Legalização Escolar, Carmen Freitas, destacou que o Diário Digital será totalmente informatizado e poderá ser acessado pelo celular, computadores ou por tablets. Ela explica ainda que os professores do Ensino Fundamental II poderão acessar todas as turmas que lecionam, registrando frequência, notas e pareceres.

“Tudo de maneira simples e autoeducativo. Estamos também disponibilizando vídeos para que eles possam acessar de sua casa, na escola e tirar as dúvidas. Vão sair relatório de alunos com Atendimento Educacional Especializado (AEE), parecer, faltas, atestados. É um grande avanço na rede municipal de ensino, que visa a otimizar todo o trabalho nas escolas”, disse.

O coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação, Jhonattas Garófalo Ferraz, afirmou que o sistema ainda está sendo aprimorado. Para ele, este momento é de adaptação e coleta de sugestões.

“Estamos implementando uma ferramenta em que o professor pode copiar este lançamento para outras turmas do mesmo ano. Será importante para o sucesso da implementação. No ano que vem, quando iniciar o período letivo, com todas as escolas sendo atendidas, o professor já vai conseguir fazer a frequência do aluno, sem atraso no lançamento, na nota e no conteúdo”, explicou.

Em julho, o Diário Digital já foi implementado nas escolas municipais Milton Almeida Santos e Frei Serafim do Amparo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Bahia diário digital Edgard Larry Educação tecnologia Vitória da Conquista (BA)

x