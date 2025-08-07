Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Novo quadro “Papo de Trânsito” estreia no Instagram A TARDE Educação

Iniciativa do projeto Rota Cidadã transforma educação no trânsito em vídeos acessíveis para estudantes do ensino médio

Por Redação

07/08/2025 - 8:00 h
Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira
Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira -

Comunicação educativa sobre segurança no trânsito e formação cidadã é a proposta do novo quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que estreia nesta quinta-feira, 7, no perfil @atardeeducacao no Instagram. Intitulada ‘Papo de Trânsito’, a iniciativa integra o projeto Rota Cidadã, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

Leia Também:

Encontro Estudantil 2025: mais de 400 projetos serão apresentados nesta quarta
Projeto de robótica em escola da Bahia é destaque nacional
MEC amplia prazo para pagamento de inscrição de Prova Nacional Docente

O objetivo é transformar conteúdos educativos em vídeos dinâmicos, promovendo uma cultura de mobilidade urbana mais consciente entre os futuros condutores. Com episódios quinzenais, o ‘Papo de Trânsito’ será apresentado em três formatos que combinam informação, leveza e criatividade:

1- Tamo junto na Rota: apresenta situações do cotidiano no trânsito e abre espaço para entrevistas com especialistas, motoristas, estudantes e outros;

2- Mito ou Fato?: desmitifica crenças populares relacionadas à segurança no trânsito, com base em dados oficiais;

3- Dicas práticas para o dia a dia: orientações diretas e úteis sobre como se comportar de forma segura no trânsito, com destaque para formatos que simulem o ponto de vista dos jovens.

Nesta quinta-feira, 7, o primeiro vídeo do “Papo de Trânsito” já está disponível no Instagram @atardeeducacao e apresenta o projeto, explicando seus objetivos, formatos e como os episódios irão contribuir para a formação cidadã e a segurança no trânsito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação Detran Bahia Educação segurança no trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira
Play

Como a folha da goiabeira se transformou em protetor solar

x