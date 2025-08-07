EDUCAÇÃO
Novo quadro “Papo de Trânsito” estreia no Instagram A TARDE Educação
Iniciativa do projeto Rota Cidadã transforma educação no trânsito em vídeos acessíveis para estudantes do ensino médio
Por Redação
Comunicação educativa sobre segurança no trânsito e formação cidadã é a proposta do novo quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que estreia nesta quinta-feira, 7, no perfil @atardeeducacao no Instagram. Intitulada ‘Papo de Trânsito’, a iniciativa integra o projeto Rota Cidadã, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).
O objetivo é transformar conteúdos educativos em vídeos dinâmicos, promovendo uma cultura de mobilidade urbana mais consciente entre os futuros condutores. Com episódios quinzenais, o ‘Papo de Trânsito’ será apresentado em três formatos que combinam informação, leveza e criatividade:
1- Tamo junto na Rota: apresenta situações do cotidiano no trânsito e abre espaço para entrevistas com especialistas, motoristas, estudantes e outros;
2- Mito ou Fato?: desmitifica crenças populares relacionadas à segurança no trânsito, com base em dados oficiais;
3- Dicas práticas para o dia a dia: orientações diretas e úteis sobre como se comportar de forma segura no trânsito, com destaque para formatos que simulem o ponto de vista dos jovens.
Nesta quinta-feira, 7, o primeiro vídeo do “Papo de Trânsito” já está disponível no Instagram @atardeeducacao e apresenta o projeto, explicando seus objetivos, formatos e como os episódios irão contribuir para a formação cidadã e a segurança no trânsito.
