Novo quadro “Papo de Trânsito” estreia no Instagram A TARDE Educação

Pedestre passando na faixa da Avenida Octávio Mangabeira - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

Comunicação educativa sobre segurança no trânsito e formação cidadã é a proposta do novo quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que estreia nesta quinta-feira, 7, no perfil @atardeeducacao no Instagram. Intitulada ‘Papo de Trânsito’, a iniciativa integra o projeto Rota Cidadã, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

O objetivo é transformar conteúdos educativos em vídeos dinâmicos, promovendo uma cultura de mobilidade urbana mais consciente entre os futuros condutores. Com episódios quinzenais, o ‘Papo de Trânsito’ será apresentado em três formatos que combinam informação, leveza e criatividade:

1- Tamo junto na Rota: apresenta situações do cotidiano no trânsito e abre espaço para entrevistas com especialistas, motoristas, estudantes e outros;

2- Mito ou Fato?: desmitifica crenças populares relacionadas à segurança no trânsito, com base em dados oficiais;

3- Dicas práticas para o dia a dia: orientações diretas e úteis sobre como se comportar de forma segura no trânsito, com destaque para formatos que simulem o ponto de vista dos jovens.

Nesta quinta-feira, 7, o primeiro vídeo do “Papo de Trânsito” já está disponível no Instagram @atardeeducacao e apresenta o projeto, explicando seus objetivos, formatos e como os episódios irão contribuir para a formação cidadã e a segurança no trânsito.