Professores debatem direção defensiva em workshop

Palestras, apresentações culturais, debates e reflexões sobre segurança viária marcaram o lançamento do workshop “Educação que salva vidas: direção defensiva” promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

O encontro voltado para professores e coordenadores do Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) aconteceu nesta terça-feira, 29, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador, com transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play no YouTube.

A abertura do encontro foi conduzida pela gerente executiva do A TARDE Educação, Andréa Silveira, apresentando os objetivos da iniciativa que promete impactar positivamente estudantes do 3º ano do Ensino Médio e professores da rede estadual da Bahia.

“Hoje é o lançamento oficial de um projeto intitulado ‘Rota Cidadã’. Esse é um projeto que é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, em parceria com o Detran-BA, que também tem um apoio institucional da Secretaria de Educação do Estado e do Instituto Anísio Teixeira. Este é um evento inaugural. É um projeto que nasce com o compromisso de promover a educação para o trânsito, com foco na cidadania e segurança nas escolas”, afirmou.

A diretora do Colégio da Polícia Militar - Luiz Tarquínio, Keucilene Andrade, destacou a importância da formação. “A educação da Bahia tem crescido cada dia mais, tanto em projetos como em investimentos da própria Secretaria da Educação. Esse encontro de hoje com certeza foi fundamental para que nós possamos ampliar cada vez mais esse horizonte de difusão das mídias, difusão de conhecimentos e difusão de saberes".

Já Maria de Fátima Costa, diretora do NTE 26, ressaltou que reunir educadores nesse espaço de diálogo é uma oportunidade valiosa para promover uma cultura de mobilidade mais consciente.

“É um momento para discutir o que é essa mobilidade cidadã. Nós queremos trabalhar com nossos jovens, nossos estudantes dentro das unidades escolares, a questão da direção defensiva, para tentar mais humanização no trânsito [...] a gente quer essa parceria sempre com a sociedade, a parceria junto com nossas escolas e junto com toda a comunidade. Isso aqui não vai ficar só nas escolas não, viu? A gente pretende trazer, ampliar para toda a comunidade no entorno da escola”.

Antes da programação formativa, os estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, emocionaram o público com a apresentação do coral Voices of Arenoso, sob regência da professora de inglês Débora Carolina Abreu. No repertório, músicas como ‘Somos do Arenoso’; ‘Eu sou’ e ‘Respeita’ reforçaram a identidade e a força da juventude.

“A importância principal é trazer a identidade da gente que é da comunidade. Trazer um pouco dessas músicas que são marcantes, como a de ‘Eu Sou’, são músicas que trazem essa identidade e que falam um pouco sobre nós. Quando a gente trouxe essas músicas juntas, quisemos mostrar um pouco de quem somos, porque a música fala ‘Eu Sou, a voz da resistência preta’”, disse a estudante e corista, Ana Clara.

Educação e mobilidade: o papel das escolas

Na sequência, a coordenadora dos projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, deu início à programação formativa. “Conversar sobre o trânsito, é conversar sobre a cidadania, sobre o nosso cotidiano, é falar do nosso dia a dia. Trazer essa temática para o contexto escolar, destaca o papel da educação como aliada na construção de uma cultura de paz e responsabilidade nas vias públicas”, disse.

Com a palestra ‘Trânsito e Cidadania’, o tenente-coronel Orlando Rodrigues, coordenador executivo de trânsito do Detran-BA, dialogou com os educadores sobre o respeito aos direitos coletivos e individuais no espaço urbano.

“Não existe um trânsito ordeiro, seguro, se a pessoa não tiver senso do que é ser um cidadão. Essa é a essência da palavra. Então, para a gente é fundamental que nós possamos ter pessoas mais educadas no trânsito, que saibam respeitar o direito dos outros, porque aí sim teremos um trânsito mais seguro e mais ordeiro para todos nós, que possamos trafegar com tranquilidade, com humanidade”.

Sobre a parceria com A TARDE Educação, o tenente-coronel ressaltou que a expectativa é multiplicar o conhecimento sobre educação no trânsito.

“Nós sabemos que o A TARDE tem uma capilaridade muito grande que nós, enquanto órgão de trânsito, não temos como atingir um público tão grande nas escolas. Essas crianças, jovens, adolescentes que já fazem parte do sistema de trânsito, já são pedestres, serão motoristas em breve, então, essa é a expectativa, que eles possam aprender, possam executar um trânsito mais seguro”, acrescentou.

Ações que salvam vidas

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), apontam que 1,3 milhão de pessoas morrem anualmente, devido a sinistros de trânsito. Essa é a principal causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Além disso, acidentes de trânsito deixam entre 20 e 50 milhões de pessoas feridas, com incapacidades temporárias ou até mesmo permanentes.

“Eu espero que todos nós, enquanto coletivo, possamos nos engajar para fazer desse projeto um embrião de uma coisa que eu acho que precisa ser permanente na escola e em todos os espaços onde a gente tem, sobretudo, jovens, uma vez que eles são as maiores vítimas”, destacou a professora e mestre em geografia do Colégio Estadual Manoel Devoto, Juliana Gabriela Leal.

A coordenadora de Segurança e Educação para o Trânsito do Detran-BA, Zilmar Paixão, destacou a relevância de incluir os jovens nesse processo de transformação. “Este projeto é uma resposta educativa e cidadã ao desafio diário de reduzir sinistros, preservar vidas e formar uma nova geração mais empática, atenta e responsável no trânsito”.

Também presente, a tenente-coronel Cláudia Mara, comandante do Batalhão de Policiamento Escolar, reforçou que ações educativas como essa têm um poder inovador.

“Educação para o trânsito salva vidas e salva muitas vidas. E, eu como nova comandante do Batalhão de Policiamento Escolar vir aqui participar desse evento e também dar minha contribuição no sentido de que eu acredito que quando a gente faz um trabalho educacional voltado, abrindo nossos olhos para a importância de ter um bom comportamento no trânsito em todos os aspectos, a gente salva vidas, inclusive a nossa própria vida”, falou.

Atividades práticas

À tarde, o workshop foi marcado por uma apresentação musical acústica do professor de física, Maurício Rocha e dos estudantes Alan Gonçalves e Wanessa Gomes, do Colégio Estadual Clarice Santiago. Eles interpretaram músicas autorais e também ‘Anunciação’, de Alceu Valença.

Em seguida, os participantes foram convidados a produzir uma prática. A ideia foi elaborar planos de aula sobre educação defensiva de acordo com a realidade da sua escola, adaptado ao seu componente curricular.

“Tiveram pessoas que se apresentaram através da música, da paródia, do rap, e a gente pode apresentar aos alunos essa educação defensiva de outra forma, não só na aula expositiva e na aula teórica. Podemos estar pedindo a eles para executarem, para poderem se apresentar e movimentar, porque o jovem gosta de movimento, gosta de alegria”, afirmou a diretora do Colégio Estadual Frederico Costa, Rosemeire Alfaia de Santana.

O evento contou ainda com a cobertura dos estudantes da Agência de Notícias ‘Voz Ativa Ceclar’, com as estudantes Pâmela Vitoria dos Santos e Micaella Vitoria dos Santos.

A realização do workshop “Educação que salva vidas: direção defensiva” teve o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), com mobilização dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), e do Instituto Anísio Teixeira (IAT).