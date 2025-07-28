Formação debate uso de mídias na educação em Camaçari

Coordenadores e professores da rede municipal de ensino de Camaçari - Foto: Divulgação

O Horto Florestal de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, se tornou palco de trocas de conhecimento durante as formações continuadas, realizadas nesta segunda-feira, 28, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O encontro foi direcionado aos coordenadores e professores da rede municipal de ensino.

“Foi uma formação muito rica, muito importante, porque nos fez refletir ainda mais com relação à questão das mídias [...] mas isso também é muito prejudicial, porque se a gente não tiver um controle [...] vai ficar muito complicado. A gente continua trabalhando como já existe a lei que já impede o uso de celulares na escola, mas foi uma formação muito rica, passamos muito tempo aqui, dialogando sobre o assunto porque realmente é muito importante”, disse a coordenadora da Escola Municipal Fonte da Caixa, Maria Eliane.

Ao longo do dia, os profissionais discutiram como o uso de recursos midiáticos na sala de aula tem se tornado cada vez mais frequente, à medida que a tecnologia e a internet se integram à rotina da educação.

“Reafirma aquilo que eu já venho fazendo na sala de aula, com o trabalho de fotografia, algumas propagandas que eu já fiz com os alunos e agora recentemente com a inteligência artificial generativa para rever conteúdos, para fazer releitura de obras de arte e também para ver o nível de conhecimento dos alunos. Quando eles fazem os promptes e geram a imagem, eu acho que dá a oportunidade deles mesmos de testar aquilo que foi trabalhado em sala de aula”, destacou o professor de filosofia, Dejalma do Rosário, da Escola Municipal Anísio Teixeira.

Também presente no evento, o professor de geografia Alberto Leandro Pereira Chaves, conhecido como ‘Léo Chaves’, da Escola Municipal Parque Verde, compartilhou um projeto que relaciona propaganda e processo de alienação, alinhado ao tema da formação.

“Essa temática eu venho usando há alguns anos na minha escola e agora eu decidi expor esse trabalho para os alunos perceberem o quanto a propaganda influencia na nossa vida e através das tecnologias voltadas para a educação, elaborar esse trabalho [...] A ideia é justamente ressaltar a importância do uso da tecnologia no nosso cotidiano, até porque isso faz parte da vida deles”.

O secretário municipal de Educação, Professor Márcio Neves, ressaltou que formar cidadãos digitais vai muito além do domínio técnico das ferramentas. É preciso investir em uma formação que promova valores como ética, empatia, pensamento crítico e respeito à diversidade, também no ambiente virtual.

“A escola do presente precisa ser um território seguro, físico e digitalmente, onde nossos estudantes se sintam protegidos, ouvidos e preparados para os desafios contemporâneos. Essa formação reafirma o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, que empodera os educadores e fortalece o protagonismo estudantil, conectando a sala de aula às transformações do mundo”, disse.

As atividades foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga do A TARDE Educação e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia.