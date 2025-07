Estudante baiano publica livro de fábulas aos 12 anos

Estudante Wenderson Santos Freitas - Foto: Divulgação

Aos 12 anos, o estudante Wenderson Santos Freitas, da Escola Municipal Dois De Julho, em Morro do Chapéu, lançou seu primeiro livro de fábulas. Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ele é autor da obra "Fábulas de Wenderson Santos Freitas". O livro contém oito narrativas voltadas para o público infantil, mas também é ideal para ser lido como historinhas para dormir.

Em entrevista ao A TARDE, o jovem escritor contou que a obra foi produzida em duas semanas por meio de inspirações literárias feitas durante o ano letivo. “Quando eu estudava em Brejões, a professora trazia um livro de fábulas e ela lia pra gente. Então, eu observava as fábulas e falei ‘por que não criar as minhas?’ [...] Eu fazia mais ou menos duas por dia até criar o livro todo”.

O sumário do livro apresenta os seguintes títulos:

O pássaro e o cachorro

O leão e a raposa

O gato, a lagartixa e o papagaio

O cachorro e a pérola

O leão e o rato

O pato e o cachorro

O invejoso

O burro e a cobra

O estudante explicou ainda que todos os personagens da obra têm valor semelhante. “Eles não são parecidos, mas eu acho que todos são os meus preferidos, porque eu criei cada um deles com uma característica diferente, como todos nós somos”.

Da esquerda para direita: Jucineia Queiroz, coordenadora técnica do AEE, Sílvia Fedulo, diretora pedagógica, Wenderson Santos Freitas e Serjane Guimarães, secretária de Educação | Foto: Divulgação

Além das atividades regulares, Wenderson também participa do atendimento na sala multifuncional da Escola Municipal Andradina Montenegro, no contraturno escolar. De acordo com a secretária municipal de educação, Serjane Guimarães, a educação especial é considerada uma das prioridades no contexto educacional de Morro do Chapéu.

“Buscamos garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tanto na rede regular de ensino quanto em espaços especializados. O nosso objetivo é promover a inclusão, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento pleno desses alunos, considerando suas necessidades específicas”.

A diretora pedagógica da rede municipal, Sílvia Fedulo, também destacou a iniciativa. “Essa modalidade em nosso município, busca promover a igualdade de oportunidades e a participação plena desses alunos no ambiente escolar e na sociedade, oferecendo recursos, serviços e estratégias pedagógicas adaptadas às suas necessidades específicas”.

A história do jovem escritor Wenderson Santos Freitas ganhou destaque na semana do Dia do Escritor, celebrado nesta sexta-feira, 25.