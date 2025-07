Pode ficar na tomada? 5 dicas de como economizar eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Imagem ilustrativa - Foto: Freepik

Você sabia que muitos aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, continuam consumindo energia? No 'Descomplicando a Sustentabilidade', iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 23, explica que esse fenômeno é conhecido como ‘consumo fantasma’ e tem um custo alto para o bolso e, principalmente, para o planeta. O vídeo completo está disponível no perfil @atardeeducacao, no Instagram.

Televisores, micro-ondas, carregadores de celular, roteadores, entre outros dispositivos, seguem puxando eletricidade das redes mesmo quando estão em modo stand-by ou fora de uso. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, essa energia desperdiçada representa cerca de 12% do consumo total em uma residência.

Para a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, é essencial repensar nos hábitos de consumo. “Sustentabilidade é também saber de onde vem a energia que a gente usa. E se puder evitar o desperdício, por que não começar agora?”, questiona.

Tirar da tomada aparelhos que não estão em uso é uma atitude simples, mas que causa um grande impacto. “Para gerar esta energia, o nosso planeta paga um preço alto: desmatamento, represamento de rios, emissão de gases poluentes. Desligar das tomadas os aparelhos que estão em uso não é só sobre economizar, é sobre diminuir a demanda energética e aliviar a pressão sobre os ecossistemas”.

5 dicas como economizar eletroeletrônicos e eletrodomésticos

A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) destacou algumas recomendações para tornar o uso desses equipamentos mais eficiente e sustentável. Confira:

1- Prefira produtos com selo de eficiência energética

Ao adquirir novos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, opte por aqueles com alta eficiência energética. A escolha de equipamentos com selos de eficiência energética resulta em menor consumo de energia, refletindo em contas de luz reduzidas e um impacto ambiental mais positivo;

2- Desligue da tomada o que não está em uso

Uma dica importante para quem busca saber como utilizar eletroeletrônicos e eletrodomésticos de forma econômica e sustentável é praticar o consumo de forma consciente. Desligue os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso para evitar o consumo de energia em stand-by. Além disso, maximize a eficiência dos seus equipamentos, como enchendo a máquina de lavar roupa ou lava-louças antes de ligá-los;

3- Aposte em energia renovável

Considere adotar fontes de energia renovável, como a instalação de painéis solares ou turbinas eólicas, para suprir parte ou toda a demanda energética de sua casa. Essas alternativas limpas diminuem a dependência de combustíveis fósseis, resultando em uma redução significativa da pegada de carbono;

4- Recicle e descarte corretamente

Quando for necessário substituir seus produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, certifique-se de reciclá-los de maneira correta. Diversos materiais podem ser reutilizados em novos ciclos produtivos ou reciclados, evitando que terminem em aterros sanitários e reduzindo o impacto ambiental;

5- Incentive a conscientização

Outro ponto importante para quem quer saber como utilizar eletroeletrônicos e eletrodomésticos de forma econômica e sustentável, é incentivar a conscientização. É fundamental conscientizar sobre a importância da economia de recursos, do descarte adequado de resíduos e do consumo responsável, para motivar todos a fazerem escolhas mais sustentáveis no dia a dia.