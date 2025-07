Dicas do Enem 2025: vídeos semanais ajudam na preparação para prova - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lança nesta terça-feira, 22, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, uma iniciativa voltada a orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito via QR Code ou no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.

Segundo a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, a ideia surgiu da escuta ativa com os estudantes e educadores da rede pública.

“Identificamos uma demanda recorrente por conteúdos objetivos, acessíveis e alinhados às práticas pedagógicas da rede pública. A partir dessa percepção, entendemos que poderíamos, enquanto programa educacional de um dos maiores veículos de comunicação da Bahia, entregar um conteúdo que agregasse valor real à jornada de estudos dos jovens, especialmente no momento decisivo da preparação para o Enem”, destacou.

A curadoria dos temas segue critérios técnicos e pedagógicos, priorizando conteúdos recorrentes no Enem, áreas com maior índice de dúvidas relatadas por professores e estudantes, e temas que possibilitem a abordagem de estratégias práticas de resolução de questões.

“O objetivo é entregar dicas que façam diferença concreta no desempenho dos estudantes, respeitando sempre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as especificidades da prova”, completou a coordenadora.

O primeiro vídeo, disponível no perfil @atardeeducacao, traz uma apresentação dinâmica e didática feita pelo influenciador digital Ivan Mesquita, o “Cêro”.

“Venha cá vei, você vai fazer o ENEM? Então fique ligado porque o A TARDE Educação preparou um quadro especial para te acompanhar nessa jornada. É o Dicas do Enem, que a cada semana um professor ou professora traz orientações práticas que podem fazer a diferença na sua preparação para a prova. Tudo pensado pra te ajudar a chegar mais confiante no dia da prova”, explicou Ivan.

Na próxima terça-feira, 29, estreia o primeiro episódio com foco no componente curricular de Gramática, conduzido pelo professor Fábio Lima e com a participação especial da estudante Marjorie Veloso. O vídeo estará disponível no canal A TARDE Play, no Youtube [https://www.youtube.com/@atardeplay].