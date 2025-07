Bahia tem projeto de educação integral reconhecido pelo MEC

- Foto: Imagem Ilustrativa: Virlane Carmo

A Bahia teve o Projeto Educa Mais Bahia – Oficinas Educativas e as Interfaces com as Potencialidades do Território Educador, da Secretaria da Educação do Estado (SEC), selecionado no edital do Ministério da Educação (MEC) que reconhece experiências inspiradoras de gestão e projetos pedagógicos em tempo integral no país. A iniciativa está entre as 734 práticas classificadas em todo o Brasil.

O edital é resultado de uma parceria entre o MEC e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do grupo Territórios, Educação Integral e Cidadania (TEIA). O objetivo é identificar e divulgar experiências bem-sucedidas que transformam a escola em um espaço mais atrativo, participativo e conectado com as realidades dos territórios.

A seleção contempla práticas que rompem com a fragmentação do conhecimento e envolvem estudantes, educadores e comunidades na construção de uma educação integral significativa.

“A aprovação do Educa Mais Bahia neste edital reforça o compromisso da rede estadual com uma educação integral que dialoga com o território, valoriza a cultura local e amplia as oportunidades de aprendizagem dos nossos estudantes”, afirmou Nájila Lopes, coordenadora da Educação Integral da Bahia.

Mapeamento nacional e mostra em outubro

Além da SEC, projetos de 70 municípios baianos foram selecionados para o Mapa de Experiências e para a Mostra Nacional, que será realizada nos dias 1º e 2 de outubro, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Os projetos farão parte de ações de difusão como o Caderno de Narrativas e a Rede de Trocas, entre outras publicações organizadas pelo MEC.

O reconhecimento nacional reforça a política pública implementada na Bahia desde 2014, com foco na ampliação do tempo escolar e na qualificação das aprendizagens. O Educa Mais Bahia desenvolve oficinas nas áreas de artes, cultura, esportes e apoio psicossocial, promovendo a integração entre escola e comunidade e fortalecendo a permanência dos estudantes.