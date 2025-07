Live debate sustentabilidade na mineração com foco na educação

Da esquerda para direita: Berta Cunha, Williame Medeiros e Rejane Luciano - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com o objetivo de ampliar o debate sobre mineração e sustentabilidade para além dos espaços tradicionais, aproximando temas ambientais da rotina de estudantes, professores e da comunidade em geral, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizou na noite desta sexta-feira, 18, uma live com o tema ‘Diálogos Ambientais: Sustentabilidade na Mineração’, transmitida pelo canal A TARDE Play, no YouTube.

A transmissão, mediada pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, contou com a participação de especialistas que discutiram os desafios e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade na mineração, com foco na educação e na responsabilidade social.

“O Programa A TARDE Educação tem o compromisso de ser um canal permanente de diálogo e formação cidadã, e iniciativas como esta contribuem diretamente para o fortalecimento desse compromisso, promovendo uma educação alinhada aos desafios contemporâneos”, destacou Berta Cunha.

Participaram do encontro a doutora em Geociências e Meio Ambiente e geóloga Rejane Luciano, e o geólogo Williame Medeiros, gerente de Geologia Básica e Aplicada. Com experiência no setor, os convidados abordaram os temas: ‘Como a mineração pode ser ambientalmente responsável’; ‘Iniciativas socioambientais e educação nas comunidades’; ‘Sustentabilidade como eixo estratégico do setor mineral’; e ‘Boas práticas e exemplos reais da atuação no campo’.

Segundo Rejane Luciano, discutir sustentabilidade na mineração é reconhecer os esforços atuais da indústria para tornar seus processos mais responsáveis e conscientes.

Rejane Luciano | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Se eu preciso de água para poder concentrar um minério ou para lavar um minério, eu posso tornar essa água sustentável a partir do momento que eu torno ela reutilizável. Ou se eu deixo usar água dos rios para usar água de chuva, que eu armazeno durante o período de chuva e reutilizo essa água. Então, isso é uma forma de sustentabilidade”.

“Outra forma seria a não utilização de produtos químicos nocivos ao meio ambiente, dando lugar a tecnologias novas, que são menos invasivas. Esse investimento em tecnologia é uma forma também de ser sustentável, não apenas na mineração, mas em todo setor industrial e até no nosso dia a dia, se a gente melhora a tecnologia dos produtos para aumentar a eficiência da distração dos recursos, a gente diminui a quantidade de poluentes, por exemplo. Isso também é sustentabilidade. Então, a mineração atua como sustentável quando ela busca essas formas de minimizar os impactos no meio ambiente”, complementou.

Já Willame Medeiros destacou o papel da mineração na Bahia e a importância da pesquisa mineral para gerar desenvolvimento regional, aumentar a arrecadação e melhorar a qualidade de vida da população. Ele acrescentou ainda que a sustentabilidade é um critério fundamental na escolha das empresas parceiras no aproveitamento dos recursos minerais.

Williame Medeiros | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Temos exemplos de minas associadas que recuperam 95% da água que ela usa no processamento. Então, a gente sempre busca uma empresa para se associar com a gente que tenha essa ideia, que tenha esse viés de sustentabilidade vinculado ao desenvolvimento regional.

Incentivo à educação ambiental nas escolas

Com o intuito de incentivar práticas sustentáveis nas escolas públicas da Bahia, o Programa A TARDE Educação, abriu inscrições para o cadastro de iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas por professores e gestores da rede estadual e municipal de ensino, parceiros do Programa.

O objetivo é identificar projetos como hortas escolares, compostagem, cosméticos naturais feitos com legumes e experimentos com materiais orgânicos, oferecendo um acompanhamento técnico-pedagógico.

As propostas enviadas serão avaliadas por especialistas e as melhores ações serão premiadas no final do ano letivo 2025. As inscrições devem ser feitas no link disponível na bio do Instagram @atardeeducacao.