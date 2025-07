USP abre 7,3 mil vagas em cursos on-line gratuitos; veja como participar

USP abre vagas para cursos gratuitos - Foto: Divulgação

A Universidade de São Paulo (USP), por meio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), anunciou a abertura de 7.385 vagas gratuitas para sua programação de Cursos de Inverno 2025.

A edição deste ano será a maior já realizada, com 92 cursos on-line voltados ao público geral, todos com certificação gratuita para quem obtiver ao menos 75% de frequência.

As inscrições começam no dia 21 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Apolo da USP. As vagas serão preenchidas por sorteio, o que democratiza o acesso, já que os cursos são abertos a qualquer pessoa maior de 18 anos, mesmo que não tenha vínculo com a universidade.

A iniciativa visa oferecer formação continuada e estimular o aprendizado em diversas áreas das ciências humanas, com foco especial em Filosofia, Linguística e Literatura, além de novidades como temas relacionados à Inteligência Artificial, que ganham espaço na programação de 2025.

Quando começam os cursos?

As aulas começam a partir do dia 31 de julho, com cronograma dividido em seis blocos de inscrição.

Os detalhes da programação completa, como datas, horários, ementas e professores, estão disponíveis no site da FFLCH-USP e na plataforma do Sistema Apolo.

Como se inscrever?

Para se inscrever, é necessário:

Ter mais de 18 anos

Acessar o Sistema Apolo

Escolher o curso desejado entre as opções disponíveis

Aguardar o resultado do sorteio para saber se foi contemplado com a vaga

Os sorteados receberão orientações por e-mail para confirmação de matrícula e acesso às aulas, que ocorrerão em formato remoto.

Cursos gratuitos da USP

Grupo 1 (inscrições de 21/07 a 23/07)

A centralidade de mulheres negras nos processos de escravização e abolição nas Américas

A intertextualidade em língua portuguesa: conceito e prática

A literatura italiana na Sardenha entre os séculos XX e XXI

Da Psyche Homérica à Psicologia Platônica - Transformações da Concepção de Alma na Grécia Antiga

Formas breves de escrita (teoria e prática)

Introdução à Sociologia do Esporte

Jogos digitais como objeto de estudo interdisciplinar

Leibniz e Condillac: sobre a analogia e a linguagem

Leituras em sociologia da música popular (anos 1960 e 1970)

Marxismo e mudanças climáticas

Mulheres negras evangélicas: entendendo o maior segmento evangélico do Brasil

Pasolini: literatura e cinema

Percursos da poesia chilena durante a ditadura militar (1973 - 1990)

Resgatar autoras, reler o Brasil: a escrita e a reescrita de Memórias de Martha

Romantismos: um panorama

Texto, Discurso e Inteligência Artificial

Grupo 2 (inscrições de 23/07 a 24/07)

Autobiografias trans brasileiras

Diálogos entre literatura e cinema na obra de Joaquim Pedro de Andrade: reflexões sobre os filmes documentários

Dizer a verdade sobre si na literatura

Francisco de Goya: o artista e seu tempo

Hegel e a arte moderna

Letramento matemático bilíngue: uma abordagem baseada em conceitos

O Eu entre a Filosofia e Psicanálise

O Papa Leão XIII e a escravidão no Império do Brasil

O teatro português pelo olhar de Natália Correia e José Saramago

O Tigre e o Dragão: Introdução antropológica à China e às Coreias

Ovimbundu: perspectivas sobre um povo angolano

Paleografia e as fontes escritas sobre o vestuário em Portugal (séculos XIV-XVI)

Panorama da “Instituição Oratória” de Quintiliano

Pequena introdução à Semiótica Discursiva: teoria e prática

Princípios básicos dos Estudos de Argumentação

Grupo 3 (inscrições de 25/07 a 27/07)

A arquitetura brasileira pela lente de Sérgio Ferro e Otília Arantes

A metafísica de Descartes

Caio Fernando Abreu e leituras com a contemporaneidade e formulação literária

Educação para as relações étnico-raciais: reflexões e práticas pedagógicas

Estado, violência e punição: uma abordagem sociológica

Fundamentos do conservadorismo clássico: Edmund Burke e a crítica à Revolução Francesa

Literatura latino-americana: futebol, povo, corpo e espetáculo

Literaturas trans: escritas da travessia

Novas perspectivas metodológicas em geografia econômica e urbana

“O duelo” de Anton Tchekhov: uma análise das traduções para o português brasileiro

O Gótico na obra de Edgar Allan Poe, uma introdução

O videogame como texto multimodal: língua, imagem, música

Os romances de William Faulkner

Sociologia das migrações: do objeto de pesquisa ao objeto da política

Vida material e vida intelectual em São Paulo (1945-1964)

Grupo 4 (inscrições de 28/07 a 29/07)

A dinâmica territorial sob a ótica dos transportes e da logística

A mentira e a verdade do ator: uma reflexão iluminista

A poética do samba

Antropologia e História na Filosofia de Herder

Biogeografia do Antropoceno

Geografia e transportes no Brasil

Introdução à noção aristotélica de ousia no tratado das categorias

Literatura moçambicana: a geração Charrua (1984-1986)

Mulheres na História: da Antiguidade ao Renascimento Italiano

Programando a sociedade: trabalho, inteligência artificial e outras tecnologias

Oficina de escrita andrógina

Os filmes clássicos vão parar no divã: um panorama do “Male Gaze” no cinema

Teoria marxista da dependência: categorias e perspectivas atuais

Tramas críticas e poéticas no Brasil (1960-1980)

Um percurso pela tékhne: Medicina, Filosofia e sonhos na Antiguidade

Vozes femininas na literatura armênia ontem e hoje

Grupo 5 (inscrições de 30/07 a 31/07)

Comunicação política nas redes: populismo, plataformas e afetos

Crítica social na nova onda da ficção científica

Entre organismos e máquinas: vida, técnica e imaginação a partir da Filosofia

Entre tecer e narrar: a metáfora do fio da mitologia grega até os textos contemporâneos

Estudos Hip Hop, contexto e perspectivas

Fome, insegurança alimentar e arqueologia na Idade Média

IA para todos - estado da arte, principais desafios e perspectivas futuras

Introdução à obra de Alice Munro: leitura de três contos

Introdução à tradução literária do italiano: teoria e prática

Judeus no Brasil: imigração, memória e cultura

Povos indígenas na costa leste-oeste colonial do Brasil

Recursos em Humanidades Digitais: Transkribus e XML para edições filológicas digitais

Teorias contemporâneas da consciência

Tópicos para uma antropologia da morte, dos mortos e do morrer

Uma introdução à filosofia da ciência de Popper

Violência no Brasil contemporâneo: intersecções entre violência policial de gênero e racismo

Grupo 6 (01/08 a 04/08)