Escola de Moda da Bahia abre mais de 100 vagas para cursos gratuitos

Àbámodá é a primeira Escola de Moda da Bahia e oferece os cursos - Foto: Divulgação

A primeira escola livre de moda, arte e cultura da Bahia, Àbámodá, abriu mais de 100 vagas para cursos gratuitos nas áreas de modelagem, corte e costura, estamparia, manualidades, biojoias e joalheria básica.

Para participar, as pessoas interessadas precisam fazer a inscrição online clicando aqui ou na sede da Àbámodá, que fica na Rua João Vieira Lopes, n° 02, centro de Cachoeira, das 09h às 11:30h, até o dia 18 de abril.

“A expectativa para este ano é fomentar e fortalecer um número maior de pessoas empreendedoras. No ano passado chegamos ao final com 8 projetos prontos e eles agora contarão com investimento semente para tornar o negócio sustentável”, explica Luísa Mahin, fundadora e diretora executiva da Àbámodá.

Este ano, além do número maior de vagas ofertadas, estamos dando um novo passo com a nossa loja colaborativa, que tem o objetivo de estimular a comercialização de diversos produtos em um único espaço de fortalecimento para a geração de renda e apoio aos empreendedores e empreendedoras”, destaca a diretora.

Podem participar do processo seletivo, pessoas de todos os gêneros, a partir de 16 anos, de qualquer cidade da Bahia. O projeto também contempla mães adolescentes, a partir de 14 anos, desde que estejam matriculadas e assíduas na escola.

As aulas, que são presenciais, acontecem na sede da Àbámodá e no Quilombo Engenho da Ponte. O resultado da seleção será divulgado dia 30 de abril e as atividades serão iniciadas em 15 de maio.

Confira os cursos disponibilizados:

- Modelagem, corte e Costura (básico)- Quinta-feira, 14h às 18h, maio à novembro

- Modelagem, Corte e Costura (intermediário) - Quarta-feira, 14h às 18h, maio à novembro

- Modelagem, corte e Costura (avançado)- Terça-feira, 14h às 18h, maio à novembro

- Estamparia (técnicas de tingimento em tecidos)- Quinta e Sexta-feira, 14h30 às 17h30, maio à agosto

- Manualidades (crochê, macramê, bordado, upcycling)- Terça e Quarta-feira, 14h30 às 17h30, maio à setembro

- Biojoias- Quinta e Sexta-feira, 14h30 às 17h30, maio à outubro

- Joalheria Básica (com metais diversos), Quinta e Sexta-feira, 14h30 às 17h30, maio à novembro