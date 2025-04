‘Fronteiras do Pensamento’ traz grandes nomes à cidade

O escritor Itamar Vieira Junior - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Amanhã e quarta-feira, 9, o Teatro Sesc Casa do Comércio será palco de diálogos profundos sobre temáticas contemporâneas. É a 10ª edição do Fronteiras do Pensamento, que este ano promove reflexões sobre a relação entre indivíduo e sociedade à luz da psicologia e da literatura.

A programação conta com duas mesas, em que alguns dos profissionais mais influentes das duas áreas se encontram. Amanhã, o público acompanha uma conversa entre os psicólogos e escritores Alexandre Coimbra e Ana Suy, que tocarão em temas como amor, solidão e os caminhos que percorremos para construir o sentido na vida.

Já na quarta-feira, é a vez da literatura tomar a frente, com um encontro entre os premiados escritores Itamar Vieira Junior e Jeferson Tenório, responsáveis por obras que destacam fortemente aspectos sociais do Brasil.

“O projeto tem esse propósito de trazer o que há de mais expressivo acontecendo no mercado cultural. Este ano a gente se define nesse propósito, e acho que fomos muito felizes na construção da curadoria. Estamos entusiasmados pelos dois dias. Esta edição é especial, um convite ao pensamento, à escuta e ao questionamento. Principalmente para quem quer sair do lugar comum e se permitir refletir com profundidade”, diz Dalmo Peres, CEO da Caderno 2, que realiza o evento ao lado da Delos Bureau.

O Fronteiras do Pensamento surgiu em 2006, em Porto Alegre. Em 2008, passou a ser realizado também em Salvador, pela produtora Caderno 2. Desde então, através do evento, a capital baiana já recebeu nomes como o escritor português Valter Hugo Mãe, o cineasta alemão Wim Wenders e o sociólogo francês Edgar Morin.

Jeferson Tenório | Foto: Carlos Macedo | Divulgação

Força motriz

Por aqui, o Fronteiras encontrou um mar de pensamento crítico e um público fiel, que acompanha o evento ano após ano. Geralmente, as conferências são realizadas no Teatro Castro Alves (TCA), mas ganhou um lar temporário devido às obras de requalificação pelas quais o teatro está passando. A nova morada foi bem recebida: os ingressos dos dois dias de evento já esgotaram. Segundo Peres, o Fronteiras do Pensamento é feito como um compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento.

Abarcar perspectivas de diferentes áreas sobre a vida em sociedade, a contemporaneidade e, claro, as perspectivas para o futuro, é a força motriz do Fronteiras do Pensamento. Numa mesma edição, o público encontra especialistas de áreas como literatura, filosofia, ciência e psicanálise. E mesmo que estejam em mesas diferentes, todas as áreas estão interligadas: na edição deste ano, por exemplo, Ana Suy e Alexandro Coimbra são da psicologia, mas também são escritores, responsáveis por best-sellers como A gente mira no amor e acerta na solidão e Toda ansiedade merece um abraço, respectivamente.

Na segunda mesa, a situação é a mesma. De Torto Arado a O Avesso da Pele, Itamar Vieira Júnior e Jeferson Tenório têm em suas obras um teor social e racial intrínsecos – não há como desvencilhar a literatura da sua função social e das reflexões psicológicas.

“Esse histórico que o Fronteiras tem desde 2008 em Salvador só mostra isso, a construção do nosso trabalho, a preocupação da gente em apresentar um projeto significativo, de grande importância, e que traga, principalmente, conteúdo e conhecimento. Todo mundo vai sair de lá um pouco melhor, com certeza. Como não sair melhor do que entrou numa conferência dessa? Para nós, é uma grande honra estar percebendo que é um projeto que hoje está consolidado na cidade de Salvador”, conclui Dalmo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria, mas não houve sucesso no contato com os palestrantes até o fechamento desta edição.

Fronteiras do Pensamento / Amanhã e quarta-feira (9), 20h / Teatro Sesc Casa do Comércio / Ingressos esgotados

