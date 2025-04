Clube de Leitura LGBTI+ realiza encontros gratuitos em Salvador

Nilton Milanez, escritor e acadêmico é idealizador do projeto - Foto: Divulgação

O Clube de Leitura, “Literatura LGBTI+ independente da Bahia”, realizará encontros mensais e gratuitos no Museu de Arte da Bahia (MAB) a partir do dia 26 de abril. A inciativa é organizada com apoio da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

“Discutir literatura LGBTI+ é discutir visibilidade, reconhecimento e pertencimento. É garantir que nossas histórias sejam lidas, celebradas e preservadas”, defende o pesquisador e professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Nilton Milanez.

O escritor e acadêmico é o idealizador da ação que faz parte do Projeto de Extensão “Leitura de narrativas sobre as (homo)sexualidades no Brasil”, coordenado por ele no quadro do NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas, junto ao Colegiado de Letras Vernáculas da UNEB.

O primeiro encontro, que acontece dia 26 de abril, cai em um sábado, e irá acontecer das 10h30 às 13h. “Serão momentos de acolhimento, inclusão e inspiração. O Clube se destina a pessoas lgbti+ e aliadas que lêem e escrevem literatura lgbti+ independente produzida na Bahia”, explica o escritor.

Como funcionará o Clube de Leitura?

No encontro de estreia do projeto, pessoas autoras e suas obras terão espaço para apresentação, com leitura de fragmentos dos textos e ainda espaço garantido para exposição e troca. “Será durante a Plenária que decidiremos qual será o primeiro livro a ser lido, dando assim continuidade aos encontros”, detalha o idealizador do projeto.

A intenção é promover, mensalmente, a leitura e discussão de uma obra literária lgbti+ de pessoas autoras independentes que sejam baianas ou residam na Bahia. "Fazer esse mercado crescer é uma das minhas missões enquanto educador. O debate sobre temáticas como essa contribui para a ampliação de espaços para tratar de assuntos relevantes, como a saúde psicológica de quem se reconhece nesse grupo", destaca Nilton Milanez.

Segundo o acadêmico, o espaço tem como objetivo ser um local acessível e inclusivo, não apenas para promover autorias independentes, mas também abrir diálogos sobre políticas públicas e a criação de materiais culturais que reflitam a diversidade da Bahia.

Como se inscrever?

Outra meta do projeto é incentivar a escrita e publicação de obras que fortaleçam a representatividade da comunidade LGBTI+. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link.