Feira Literária de Serrinha terá MV Bill e Itamar Vieira Júnior

Destaques da programação - Foto: Reprodução

A II Feira Literária Internacional de Serrinha (FELIS) teve a programação oficial divulgada. Com o tema “Do som à palavra – Ancestralidade e resistência no Sisal”, a FELIS 2025 acontecerá entre os dias 6 e 10 de maio e promete movimentar Serrinha com literatura, cultura e as memórias do Sertão.

Durante a apresentação, foram anunciados nomes de destaque da programação como o rapper e escritor MV Bill, que participa da abertura; o premiado autor Itamar Vieira Júnior; o poeta popular Bule-Bule; a escritora Ana Maria Machado; os jornalistas Jean Wyllys, Tia Má (Maíra Azevedo) e Aline Midlej; além da fotógrafa da MPB Thereza Eugênia, e o show de encerramento com os grupos AfroJamaica e Ilê Aiyê.

A cerimônia de lançamento reuniu autoridades, representantes de instituições e lideranças culturais da região. A diretora da UNEB/Campus XI, Isabelle Sanches Pereira, destacou a importância do evento para o fortalecimento cultural da região Sisaleira. Já o presidente da Filarmônica 30 de Junho, Isaac Álvaro da Silva, relembrou a longa atuação da entidade na promoção da cultura em Serrinha desde 1896.