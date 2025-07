Live discute sustentabilidade e educação na mineração nesta sexta - Foto: Criação A TARDE Educação

O A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realiza nesta sexta-feira, 18, às 18h, uma live com o tema ‘Diálogos Ambientais: Sustentabilidade na Mineração’, transmitida pelo canal A TARDE Play, no YouTube. O objetivo é reunir especialistas para discutir os desafios e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade na mineração, com foco em educação e responsabilidade social.

Participam do encontro a doutora em Geociências e Meio Ambiente e geóloga Rejane Luciano, e o geólogo Williame Medeiros, gerente de Geologia Básica e Aplicada. Com experiência no setor, os convidados abordarão temas como:

Como a mineração pode ser ambientalmente responsável;

Iniciativas socioambientais e educação nas comunidades;

Sustentabilidade como eixo estratégico do setor mineral;

Boas práticas e exemplos reais da atuação no campo.

A live é aberta ao público e convida educadores, estudantes, profissionais do setor e interessados em questões ambientais a refletirem sobre caminhos possíveis para uma mineração mais consciente e integrada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Acompanhe a transmissão ao vivo: