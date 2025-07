A TARDE Educação debate uso pedagógico das imagens em Simões Filho

Formação continuada em Simões Filho - Foto: Divulgação

Refletir sobre o papel das imagens na comunicação e na educação foi o objetivo da formação continuada realizada na manhã desta quarta-feira, 23, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O encontro, que aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reuniu educadores, coordenadores e gestores da rede municipal de ensino. A professora Luciana Vieira, da área de linguagens da Escola Professor Hilderico Pinheiro, destacou a importância da iniciativa.

“Trabalhar esse tema, através dessa iniciativa do Jornal A TARDE, é muito importante. Primeiro, porque eu já faço esse tipo de prática com os meus alunos e hoje a gente está aprimorando isso, verificando de que forma a gente pode ensinar aos alunos como fazer leituras estratégicas e também ter um pensamento crítico em relação às imagens que a gente vê nos jornais e nas redes sociais, em qualquer meio, veículos de comunicação em geral”, afirmou.

Também presente na formação, o professor Agildo da Hora, que leciona língua portuguesa e língua estrangeira no Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, compartilhou sua experiência.

“Participei de uma formação super interessante que desponta qualquer tipo de curiosidade que é a gente poder interpretar aquilo que se vê. [...] É uma formação que nos cabe a entender, a compreender e a interpretar em todas as suas escalas”.

As atividades foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga do A TARDE Educação e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia.