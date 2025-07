Estudantes criam hemeroteca digital com edições do Jornal A TARDE - Foto: Divulgação

Os estudantes do Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, desenvolveram uma hemeroteca digital a partir da utilização do Jornal A TARDE. A iniciativa reuniu leitura de jornais impressos, pesquisa histórica e uso de tecnologia com os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

O projeto teve como foco a leitura crítica, o letramento informacional e a valorização da imprensa como fonte de informação e registro histórico. Durante as atividades, os estudantes selecionaram, catalogaram e digitalizaram reportagens sobre temas como política, meio ambiente, esporte, cultura, cotidiano e educação.

"Foi incrível ver como os alunos passaram a entender melhor os acontecimentos do Brasil e da Bahia através das páginas do jornal", destacou a professora de História, Janaína Silva.

A hemeroteca digital reúne reportagens que documentam diferentes períodos. Para a professora de Língua Portuguesa, Jussaíra Reis, “ela representa um espaço de memória viva, que guarda registros históricos que ajudam a compreender o presente e planejar o futuro”.

O material produzido passou a integrar o acervo pedagógico da escola e serve como apoio a diferentes componentes curriculares, como História, Geografia, Língua Portuguesa e Sociologia. “Com a hemeroteca digital, nossos alunos aprenderam a valorizar o jornalismo, a pesquisar com mais autonomia e a refletir criticamente sobre o que leem. O projeto também mostrou a importância de preservar a memória do nosso tempo”, disse o professor de Língua Portuguresa, Agildo da Hora.

O estudante do 9º ano, Nicollas Grenhalgh Leal, comentou sobre a iniciativa. "Eu gostei muito do projeto e de montar o arquivo digital. Aprendi palavras novas, vi fotos novas e antigas e entendi melhor o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo”.

Estudantes criam hemeroteca digital com edições do Jornal A TARDE | Foto: Divulgação/Atarde

Etapas do projeto

A execução do projeto seguiu seis etapas, como: