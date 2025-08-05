Enem 2025: veja dicas de Literatura com autores que mais caem na prova

Estudante Luiza Viana e o professor João Elias - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

Para quem deseja se sair bem na prova de Literatura no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, reuniu orientações que podem ajudar na hora do exame. As dicas foram apresentadas pelo professor João Elias e contaram com a participação da estudante Luiza Viana, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, em Salvador.

Segundo o professor, conhecer os autores e estilos que mais caem na prova pode fazer toda a diferença no desempenho. Ele destaca a importância de dominar as principais escolas literárias, como Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Modernismo e Contemporânea. Entre os autores mais citados, estão:

Gregório de Matos;

Padre Antônio Vieira;

Cláudio Manuel da Costa;

José de Alencar;

Machado de Assis;

Clarice Lispector;

Itamar Vieira Jr.

Como estudar melhor?

Não adianta decorar autor e título. O professor João Elias explica que o estudante precisa conhecer o contexto em que cada obra foi produzida. “Você tem que ver quais são as principais escolas, as características das escolas e as principais obras desses autores. Por essas obras e características, você conseguirá entender as questões e ir desenvolvendo”.

Ler o texto ou a pergunta primeiro?

Muitos estudantes têm essa dúvida: por onde começar? A dica do professor é começar pelo texto do enunciado. “Ter uma noção geral do conteúdo do texto, saber o que o texto está falando adequadamente, para depois ler o comando da questão, ler as alternativas e voltar ao texto já sabendo exatamente o que se quer diretamente”.

E para quem não teve tempo de estudar?

Se o cronograma apertou e você não conseguiu ver todas as escolas literárias, a sugestão é focar na literatura contemporânea. “Os assuntos que têm caído no Enem, em relação à literatura, é a literatura contemporânea, que é a literatura de 1960 até hoje. Para mim, o que mais tem probabilidade de cair seria sobre essa literatura contemporânea e dar ênfase a isso, porque certamente vai ter alguma questão lá”.

O vídeo completo com todas as dicas está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube. Na próxima terça-feira, 12, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’ abordará o componente de Redação, com o professor Fábio Lima e a estudante Maria Eduarda Reis.

Sobre o Dicas do Enem 2025

O 'Dicas do Enem 2025' é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com o objetivo de orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.