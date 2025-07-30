Enem 2025: confira as dicas de gramática para mandar bem no exame

Estudante Marjorie Veloso e o professor de gramática, Fábio Lima - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

Estreou nesta terça-feira, 29, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, uma série de vídeos semanais do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, voltada para auxiliar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O primeiro episódio já está disponível no canal do A TARDE Play no YouTube e no Instagram @atardeeducacao.

No vídeo, o professor de gramática, Fábio Lima, ao lado da estudante Marjorie Veloso, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, aborda temas recorrentes de ortografia e dúvidas que costumam aparecer tanto durante a prova quanto na redação. Confira:

"Mais" ou "Mas"

Quando questionado por Marjorie sobre os erros ortográficos mais comuns, Fábio afirmou que são o mais com ‘i’ e o mas sem ‘i’.

“O mais com ‘i’ sempre é usado como adição, e o mas sem ‘i’ é uma conjunção adversativa. Ela existe para negar, contrapor, ou trazer uma outra ideia, um outro entendimento do que você falou anteriormente”, destacou.

Crase: quando usar e quando evitar

Sobre o uso da crase, o professor esclarece a forma correta de usá-la.

“A crase é outra problemática, outra dificuldade de muitos alunos. Eu gosto de brincar que a crase só segue, só segue não, ela apenas segue as palavras femininas. Ela vai aparecer quando temos um verbo transitivo indireto, um verbo que pede preposição. Se nós vamos à ‘praia’, praia feminino, esse ‘a’ é craseado. Mas se nós formos ao cinema, esse ‘a’ não é craseado, pois ele está somado com o artigo ‘o’ da palavra cinema. Além disso, a crase nunca vai seguir uma palavra masculina”.

Verbo “haver”: dois usos, dois sentidos

Marjorie também pergunta sobre a concordância do verbo “haver”. O professor diferencia dois usos importantes.

“Quando nós estamos querendo dizer que existem mais de uma pessoa, ou seja, havia muitas pessoas ali, esse haver é um haver com ‘h’. Agora, quando estamos querendo dizer ‘não tem nada a ver’, que é um pouco mais informal, mas se você quiser utilizar na sua redação, dependendo do contexto, esse ‘a ver’ é o ‘a’ separado e o verbo ‘ver’ logo depois”.

Vírgula antes do “mas”: usar ou não?

A pontuação com vírgula antes do “mas” também foi abordada pelo professor. “Antes do ‘mas’, sim, sempre vamos utilizar a vírgula, mas até uma diquinha extra para os nossos espectadores é que o ‘mas’, mesmo ele sendo uma conjunção adversativa junto de outras palavras como: 'também', ele tem função aditiva”.

O vídeo completo com as dicas de gramática está disponível no canal do A TARDE Play no Youtube. Na próxima terça-feira, 5, o componente curricular será de literatura com o professor João Elias e a estudante Luiza Viana.

Sobre o Dicas do Enem 2025

O 'Dicas do Enem 2025' é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com o objetivo de orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito via QR Code ou no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.