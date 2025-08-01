SEC oferece aulas gratuitas de português e matemática; confira locais

Estudantes e professora da rede estadual - Foto: Memo Soul

Mais de 12 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio de 107 escolas públicas de tempo parcial poderão participar do projeto "Terceirão Pré-ENEM", uma ação da Secretaria de Educação do Estado (SEC) que oferece reforço gratuito em português e matemática voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A iniciativa contempla unidades escolares prioritárias, distribuídas em 70 municípios baianos. As aulas serão realizadas no contraturno, duas ou três vezes por semana, com início previsto para o dia 11 de agosto.

Os interessados devem se inscrever nos dias 5 e 6 de agosto, pelo site upt.educacao.ba.gov.br/terceirao.

A ação será implantada nos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) do Sisal, Litoral Sul, Bacia do Rio Grande, Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal do Sertão, Recôncavo, Médio Rio de Contas e Região Metropolitana de Salvador. No NTE 4 (Sisal), por exemplo, 2.512 estudantes de 21 escolas serão atendidos. Já no NTE 21 (Recôncavo), são 1.487 alunos em 20 escolas.

As aulas serão conduzidas por monitores universitários da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da Universidade de Santa Cruz (UESC), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).