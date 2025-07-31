A TARDE Educação realiza formação para educadores de Alagoinhas - Foto: Roberto Fonseca/ Secom Alagoinhas

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizou nesta quinta-feira, 31, uma formação continuada voltada aos profissionais da rede municipal de ensino de Alagoinhas, na Bahia. O encontro aconteceu no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e reuniu professores da área de humanas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, coordenadores pedagógicos, além de representantes das equipes técnicas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Infantil.

O objetivo da iniciativa foi proporcionar um dia de troca de saberes, experiências e práticas pedagógicas, incentivando o uso de ferramentas jornalísticas como recurso educativo e fortalecendo a autonomia dos educadores na construção de projetos interdisciplinares. A formação teve como foco a integração da mídia no processo de ensino-aprendizagem.

“Essa formação contribui para que os nossos estudantes compreendam a importância de consumir a informação de forma correta lendo por meio das notícias midiáticas. Traz a importância do jornal, de como ler de forma segura, e isso tudo será reproduzido pela nossa equipe em sala de aula de uma forma mais eficaz, eficiente. Além disso, esses profissionais também saem capacitados, o que incentiva a produzir cada vez mais um trabalho de excelência e qualidade”, afirmou a secretária municipal de Educação, Rita Bastos.

A diretora pedagógica da Seduc, Queila da Conceição, também destacou os impactos positivos da formação.

"O Jornal A TARDE é um grande parceiro nosso e esse processo formativo em Alagoinhas traz à pauta a transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e transversalidade. Cada vez mais se tem falado sobre isso na área de humanas e como se pode interligar as disciplinas, gerando conteúdo que converse entre as áreas de exatas, linguagens, ciências, humanas e outras. Esperamos que isso chegue à sala de aula e aos nossos estudantes", ressaltou.

Durante o encontro, foram abordados temas que promovem a reflexão sobre práticas que valorizam a leitura crítica, a escrita autoral e a cidadania dos estudantes.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, destacou que o treinamento para os profissionais da educação contribui para ampliar a utilização do jornal no ambiente educacional.

“Os profissionais estão recebendo a formação que tem como objetivo levar o jornal para dentro da sala de aula [...] e não dá para fazer isso sem passar pelos professores e coordenadores. São eles que fomentam a leitura e escrita. Essa formação, com o jornal como um caminho para a transversalidade e a interdisciplinaridade, é um caminho dinâmico para isso”, afirma.

A formação continuada também contou com a condução da pedagoga do A TARDE Educação e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia.