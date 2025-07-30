Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Saiba como transformar camisetas em tapetes artesanais

Quadro do A TARDE Educação ensina reaproveitamento têxtil com passo a passo fácil e sustentável

Por Redação

30/07/2025 - 8:00 h
Saiba como transformar camisetas em tapetes artesanais
Saiba como transformar camisetas em tapetes artesanais -

O episódio desta quarta-feira, 30,do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, ensina como transformar uma camisa antiga em um tapete artesanal e ecológico. O tutorial completo está disponível no perfil do Instagram @atardeeducacao.

No vídeo, a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, mostra que com poucos materiais - agulha de crochê, tesoura e talagarça (um tipo de tecido vazado vendido por metro) - é possível confeccionar um tapete personalizado e sustentável. O passo a passo envolve cortar a camisa em tiras e prender os pedaços na talagarça usando a agulha de crochê.

Estudante baiano publica livro de fábulas aos 12 anos
A TARDE Educação realiza workshop sobre trânsito e cidadania em Salvador
A TARDE Educação debate uso pedagógico das imagens em Simões Filho

“Aqui eu faço vários pedacinhos do mesmo tamanho [...] Pego uma tira, pego minha agulha de crochê, passo, puxo aqui acerto direitinho o tamanho e faço o nózinho. Bem fácil, né? É fácil e sustentável”, explica Márcia no vídeo.

Na semana passada, o ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ trouxe dicas de como reduzir o desperdício e economizar energia com atitudes simples no dia a dia. Todos os episódios estão disponíveis no Instagram @atardeeducacao.

x