Projeto de robótica em escola da Bahia é destaque nacional

O município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, foi selecionado para compor o “Mapa de Experiências Inspiradoras” do edital do Programa Escola em Tempo Integral, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa reconhece práticas em redes públicas que fortalecem a Educação Integral em Tempo Integral.

Estudantes da Escola Arlete Magalhães | Foto: Aderlam Gonçalves e Alisson Batista

O projeto selecionado foi o ‘Robótica é na Arlete’, desenvolvido na Escola Municipal Arlete Magalhães, com estudantes do 4º e 5º ano. A atividade envolveu a construção de um carrinho movido a bateria e controlado por um dispositivo manual chamado de controle reverso.

Ao todo, 739 redes de ensino municipais e estaduais foram contempladas em todo o Brasil. O edital é uma ação conjunta do MEC com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do grupo TEIA – Territórios, Educação Integral e Cidadania. A ação integra o Programa Escola em Tempo Integral, política pública federal que, desde 2023, ampliou em mais de um milhão o número de matrículas em jornada ampliada nas redes públicas de ensino.

Seleção dos projetos

As experiências selecionadas passaram por avaliação de uma comissão composta por especialistas da área da educação e pesquisadores, e podem integrar estratégias de valorização e compartilhamento de boas práticas, como:

Produção audiovisual destacando as experiências mapeadas;

Criação de um mapa de experiências inspiradoras;

Participação na Mostra Nacional de Educação Integral, prevista para ocorrer em outubro, na UFMG.

O que é o Programa Escola em Tempo Integral?

O Programa Escola em Tempo Integral promove a criação de matrículas em tempo integral (com jornada igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais) em todas as etapas e modalidades da educação básica. A iniciativa visa ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola, com base na proposta de uma educação integral, além de priorizar instituições que atendem alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.

Para viabilizar a implementação, o governo federal oferece apoio técnico e financeiro às redes de ensino, desde que as propostas pedagógicas estejam alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).