Encontro Estudantil 2025: mais de 400 projetos serão apresentados nesta quarta

Imagem ilustrativa - Estudantes da rede estadual da Bahia - Foto: Joseane Rodrigues

Mais de 400 projetos voltados à ciência e cultura serão apresentados nesta quarta-feira, 6, durante a abertura da Etapa Territorial do Encontro Estudantil 2025, no Parque de Exposições da Bahia, em Salvador. O evento contará com atividades em estandes, mostras, seminários e apresentações culturais.

No local, estarão presentes os representantes de 142 escolas, localizadas em 97 municípios, de 13 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). Os visitantes poderão conferir 178 projetos da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA); 23 projetos do Educa + Bahia, que consiste em experiências educativas; e 209 projetos dos Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica.

Entre as atrações artísticas, destaque para as fanfarras escolares, o coral estudantil, os grupos de dança e música e os recitais de poesia. O encontro trará, também, palestras, oficinas e rodas de conversa com temas como Inteligência Artificial (IA) e Redes Sociais.

Encontro Estudantil 2025

Em 2025, o Encontro Estudantil bateu recorde de participação, com 3.973 projetos inscritos - número superior aos pouco mais de três mil do ano anterior. A iniciativa se firma como uma das maiores ações de incentivo ao protagonismo juvenil do país, reunindo experiências criativas, inovadoras e socialmente relevantes produzidas pelos estudantes da rede estadual.

Após as etapas escolares e municipais, as propostas selecionadas passam pelas etapas Territoriais, que já tiveram três eventos com sedes em Feira de Santana (mais de 300 projetos), Vitória da Conquista (mais de 230 projetos) e Ilhéus (mais de 115 projetos).

A edição de Salvador encerra esta fase, vindo, na sequência, a Etapa Estadual, com a exposição dos 650 projetos aprovados, que será realizada em dezembro, em Salvador, reunindo jovens de todas as regiões da Bahia.