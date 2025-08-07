A TARDE Educação promove formação em Cachoeira

Educadores em Cachoeira - Foto: Divulgação

Em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, reuniu os coordenadores e professores da rede municipal de ensino para discutir educomunicação, leitura, escrita e pensamento crítico durante uma formação continuada. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, 7, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

A atividade foi marcada por trocas de conhecimentos e experiências. A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Edwaldo Brandão Correia, Suzane Lopes, avaliou a iniciativa como um importante impulso à prática docente. “Eu fico desejando mais formações como essas porque abre um leque bem vasto de possibilidades para trabalharmos pedagogicamente na escola, em sala de aula com nossos estudantes”, afirmou.

Para Julia Marta Mascarenhas, educadora física e atuante na área de meio ambiente na mesma escola, a formação “dá oportunidade de criar um leque de possibilidades”. Ela destacou o impacto das discussões em sua atuação.

“O que achei interessante é que nos norteia. A questão da poluição visual, do que a gente pode tratar com os alunos, e falar de vários temas que não ficam só na sala de aula. Vai além. Minha mente tá assim: piscando de ideias para trabalhar com os estudantes”, contou.

A professora Railane Campos, da Escola Municipal General Alfredo Americo da Silva, também ressaltou a importância de fortalecer o uso de meios físicos de comunicação em um contexto cada vez mais digital.

“Nós, como educadores, temos que estar sempre buscando nos atualizar. A gente está se deparando com a inteligência artificial, com o uso tecnológico, mas ainda assim se faz necessário uma formação sobre o jornal físico, sobre como podemos trazer as diversas opiniões e conhecimentos por meio dele e alcançar também o público jovem do município de Cachoeira.”

As atividades foram conduzidas pelas pedagogas do A TARDE Educação Jéssica Gouveia, mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Letícia Menezes, mestra em Educação.